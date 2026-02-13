Una batalla campal entre pasajeros provocó un aterrizaje de emergencia de un vuelo de la aerolínea Jet2 que cubría la ruta Antalya, Turquía–Manchester, Reino Unido. El incidente ocurrió en pleno vuelo y obligó a desviar la aeronave hacia Bruselas, Bélgica, donde los responsables fueron detenidos por la policía.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el vuelo LS896 salió de Antalya con destino a Manchester cuando varios pasajeros comenzaron una pelea dentro de la nave.

Nothing beats a jet2 holiday 🤣 pic.twitter.com/M6iTlKLo6o — QueenVick 🇬🇧 (@queen_vickz) February 13, 2026

Videos grabados por otros viajeros muestran a varios hombres, de distintas edades, intercambiando golpes en el pasillo del avión e intentando derribarse entre los asientos. En las imágenes también se observa cómo otros pasajeros y miembros de la tripulación intentan intervenir para detener la agresión.

En medio del caos se escuchan gritos, insultos y llamados para que nadie más se involucre. En uno de los clips se aprecia incluso a un hombre siendo sujetado del cuello, al estilo llave china, mientras continúan los empujones y puñetazos.

Ante la situación, los pilotos decidieron realizar un aterrizaje de emergencia en Bruselas. Una vez en tierra, la policía abordó la aeronave y desembarcó a los pasajeros rijosos.

En un comunicado, la aoerlínea Jet2 informó:

“El vuelo LS896 de Antalya a Manchester fue desviado a Bruselas debido al comportamiento atroz de dos pasajeros problemáticos. La policía los desembarcó en Bruselas y el vuelo continuó hacia Manchester”.

Y confirmó que los pasajeros involucrados serán vetados de por vida.

“Podemos confirmar que a los dos pasajeros problemáticos se les prohibirá volar con nosotros de por vida . Además, los perseguiremos enérgicamente para recuperar los costos en los que incurrimos como resultado de este desvío”, señaló la compañía.

El vuelo continuó posteriormente hacia Manchester sin que se reportaran más incidentes.