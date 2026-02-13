¿Habías escuchado sobre el sarampión atípico? ¿Sabes cuáles son sus síntomas? Aquí te explicamos en qué consiste y a quiénes afecta principalmente este tipo de enfermedad, además, te compartimos la señales que lo distinguen del sarampión que actualmente está presente en México.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que afecta principalmente a niños, pero también puede presentarse en adolescentes y adultos. Las autoridades de salud en México han recomendado a la población tener completo el esquema de vacunación para evitar contagios.

Es por eso que actualmente se está implementando una intensa campaña de vacunación, que incluye módulos en distintos puntos, tal es el caso de la Ciudad de México, en donde se está vacunando en estaciones del metro, en lugares muy concurridos, como la Basílica de Guadalupe y hasta en la Avenida Paseo de la Reforma.

En medio de este contexto es que ha circulado en redes sociales información sobre lo que algunos llaman el sarampión atípico. ¿Habías escuchado sobre él? Se dice que esta es una variante de la enfermedad que pueden presentarse en algunas personas.

¿Qué es el sarampión atípico?

De acuerdo con el Manual MSD, el sarampión atípico se ha presentado en personas que recibieron versiones antiguas de la vacuna contra el sarampión (utilizadas hace varias décadas) o en quienes no desarrollaron inmunidad suficiente. A diferencia del sarampión clásico, puede presentar cambios en los síntomas.

El sarampión atípico es una forma poco común de la enfermedad que puede presentarse de manera distinta al cuadro clásico.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión atípico?

De acuerdo con la Clínica Mayo, en el caso del sarampión atípico los síntomas suelen ser los mismos que el sarampión clásico, pero más leves, es decir que presentas:

Fiebre

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Tos

Flujo nasal

Conjuntivitis (ojos rojos).

En pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía.

¿Quiénes pueden presentar sarampión atípico?

De acuerdo con especialistas, el sarampión atípico podría presentarse en:

Personas vacunadas hace décadas.

Las autoridades sanitarias recomiendan las siguientes medidas para combatir el el sarampión:

-Verificar la cartilla de vacunación y aplicar refuerzos si corresponde.

-Acudir al médico ante fiebre alta y erupción cutánea.

-Evitar la automedicación.

El sarampión sigue siendo una enfermedad prevenible. Mantener la vacunación al día es la principal herramienta para evitar contagios y complicaciones, especialmente ante la reaparición de casos en distintas regiones del mundo.