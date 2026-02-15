Ante el aumento de casos confirmados de sarampión en México, las autoridades sanitarias han puesto en alerta a todos los mexicanos, promoviendo la vacunación e instalando varios módulos en varias partes del país, principalmente en la Ciudad de México.

De acuerdo con el último reporte disponible de casos diarios de la Dirección General de Epidemiología, en el país hay 2 mil 755 casos confirmados de sarampión , enfermedad catalogada como altamente contagiosa, incluso por delante de la influenza o del covid.

Los estados con mayor concentración de contagios acumulados son Chihuahua con 4 mil 506 casos y Jalisco, con 1,603 casos . En la CDMX se registra un total de 233 casos confirmados al 13 de febrero, fecha en la que se hizo una actualización oficial por parte de Epidemiología.

En torno a estas estadísticas, en los últimos días han aumentado los temores de una posible emergencia sanitaria que nos orille a un nuevo confinamiento, similar al del 2020 por la pandemia de covid.

¿Habrá confinamiento por el contagio de sarampión en la CDMX?

Si bien los contagios se propagan rápidamente, las autoridades sanitarias de la CDMX descartan la implementación de medidas similares a la pandemia. Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dijo en un reciente comunicado conjunto con la jefa de gobierno Clara Brugada que no se tiene planeado un confinamiento ni filtros sanitarios especializados, dado que la ciudad no está “en una situación crítica”.

“No hay filtros sanitarios, no hay confinamiento. Tenemos 217 casos en una ciudad de 9 y medio millones de personas. No estamos en una situación crítica”, apuntó Nadine Gasman.

Según agregó, la vacunación ha sido la clave en los últimos días para que el contagio no se haya disparado.

“Sí, ha aumentado el número de casos, pero también estamos aumentando la vacunación. Lo que sí necesitamos, es que (...) las personas que se sienten mal, que tienen gripa, que empiezan a tener fiebre, estornudos, etcétera, número uno: que se pongan cubrebocas, que se queden en casa y vayan y busquen atención médica, para descartar que sea sarampión”, agregó.

La experta señaló que no se trata de un confinamiento general, sino de medidas específicas: las personas con sarampión deben aislarse y evitar ir a trabajar o estudiar para no contagiar a otros. Por ello “es importante vacunarse”, dijo, ya que aunque algunos creen que el sarampión sólo causa malestar y ronchas por unos días, pero requiere aislamiento. Algunos casos puede provocar complicaciones graves y, en ciertos casos, incluso la enfermedad conduce a la muerte.

“No es realmente un confinamiento, son medidas generales”, señaló. “El tiempo que hay que quedarse aislado, es importante. Y la gente se siente mal y hay casos que sí son graves y esto puede llegar también con casos, con defunciones”, aseveró.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen: se transmite por gotículas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y el virus puede permanecer en el aire o en superficies durante horas. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y un sarpullido que inicia en el rostro y se extiende por el cuerpo.

En medio del brote que afecta a México, autoridades como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reiteran que la vacuna triple viral es la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad.

Con dos dosis, la protección alcanza hasta un 97%, y aunque en raros casos puede haber contagios en personas vacunadas, los cuadros suelen ser leves y con menor riesgo de complicaciones graves como neumonía o encefalitis.

Especialistas recomiendan verificar el esquema de vacunación, especialmente en niños y adultos que no estén seguros de haber recibido ambas dosis. Ante el aumento de casos, mantener la inmunización completa sigue siendo la mejor estrategia para frenar la propagación y proteger a la población.