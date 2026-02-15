La Secretaría del Bienestar abrirá esta semana una nueva fase de registros para dos de los programas sociales insignia del actual gobierno de México, que beneficia a millones de mexicanos en necesidad: Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con lo anunciado por la titular de la secretaría, Ariadna Montiel Reyes , el registro a ambas pensiones se abrirá a partir de este lunes 16 de febrero de 2026 y concluirá el domingo 22 del mismo mes.

El registro se llevará a cabo de acuerdo con la inicial del primer apellido de los aspirantes de forma presencial en los Módulos Bienestar más cercanos a su domicilio.

A continuación te dejamos con todos los detalles que debes saber para hacer tu registro de forma exitosa y así cobra r 3 mil 100 pesos bimestrales en la Pensión Mujeres Bienestar y hasta 6 mil 400 en la Pensión Adultos Mayores con tu Tarjeta del Bienestar.

Calendario para el registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar pone a disposición los módulos de atención en los que los candidatos a recibir la ayuda económica se puedan registrar de acuerdo al calendario oficial que funciona según las iniciales de su primer apellido, ya sea para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o para la Pensión Mujeres Bienestar.

El registro en los módulos físicos se hacen de acuerdo a este calendario:

A, B, C - Lunes 16 de febrero

D, E, F, G, H - Martes 17 de febrero

I, J, K, L, M - Miércoles 18 de febrero

N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves 19 de febrero

S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes 20 de febrero

Todas las letras (o rezagados) - sábado 21 y domingo 22 de febrero

❤️ #PensionesBienestar ❤️

Mañana inicia el registro a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor.



📌 El registro es de acuerdo con la letra de tu primer apellido, en el #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio. Consúltalo aquí: https://t.co/dJrnoQtAZE… pic.twitter.com/zEGJRZptkt — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 15, 2026

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores

Estos son los requisitos que deben cubrir los adultos mayores de 65 años para poder registrarse a la Pensión Adultos Mayores en febrero de 2026.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, ya sea celular y de casa

Requisitos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Si eres elegible para hacer tu registro a la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de entre 60 y 64 años de edad … ¡Toma nota! Estos son los requisitos que se deben cubrir para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar en febrero:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento legible

CURP impresión reciente

Comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses

Teléfono de contacto

Formato Bienestar

¡Toma nota! Si requieres apoyo para hacer el registro de forma presencial en uno de los Módulos Bienestar, tienes la posibilidad de registrar una persona auxiliar que te represente y presente su documentación para realizar los trámites correspondientes; esta persona debe presentar los mismos documentos.

Para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio debes acceder al sitio web https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ , en ella deberás seleccionar tu entidad y tu municipio.