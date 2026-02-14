¡Buenas noticias para quienes desean viajar a Estados Unidos! A partir de 2026, se han habilitado nuevas fechas para tramitar la visa americana por primera vez. Esta medida responde a la alta demanda y busca facilitar el proceso para miles de solicitantes que han estado esperando una oportunidad para obtener su visa.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por parte de la comunidad, especialmente por aquellos que han enfrentado largos tiempos de espera. Con esta nueva disponibilidad de fechas, se espera que el proceso de solicitud sea más ágil y accesible.

Te dejamos el calendario con nuevas fechas para tramitar la visa americana por primera vez.

Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

15 de abril de 2027. Guadalajara: 28 de septiembre de 2026.

28 de septiembre de 2026. Hermosillo: 27 de julio de 2026.

27 de julio de 2026. Matamoros: 17 de agosto de 2026.

17 de agosto de 2026. Mérida: 8 de abril de 2026.

8 de abril de 2026. Ciudad de México: 12 de mayo de 2026.

12 de mayo de 2026. Monterrey: 30 de junio de 2026.

30 de junio de 2026. Nogales: 18 de febrero de 2026.

18 de febrero de 2026. Nuevo Laredo: 18 de mayo de 2026.

18 de mayo de 2026. Tijuana: 18 de febrero de 2026.

Si quieres tu cita con mayor rapidez, elige un consulado con fechas de cita más cercanas.

Lo que debes tomar en cuenta para tramitar la visa americana por primera vez

Completar el formulario DS-160 es el primer paso crucial para solicitar la visa americana, ya que es el documento que el oficial consular revisará durante tu entrevista para evaluar tu elegibilidad.

La entrevista es breve, por lo que es fundamental que el formulario esté correctamente llenado con información precisa y detallada. Esto aumenta tus posibilidades de éxito, ya que el oficial tendrá toda la información necesaria a su disposición.

Si dejas espacios sin completar, crearás lagunas de información que podrían generar más preguntas por parte del cónsul.

Por ejemplo, en la sección de viajes del formulario DS-160, debes indicar la ciudad que visitarás, así como los detalles de tu alojamiento, incluyendo el código postal y los datos de contacto.

Si solo indicas la ciudad y omites el nombre, dirección o teléfono del hotel, el oficial consular podría sospechar de tus intenciones y pensar que no deseas ser contactado. Si tiene dudas, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si proporcionas los datos del hotel al que planeas llegar (sin necesidad de reservarlo hasta obtener la visa), sabrás qué responder si te preguntan al respecto.

Lo mismo aplica para la información laboral. Debes incluir tu puesto, antigüedad, teléfono de contacto y las actividades que realizas. Si omites algún dato, podrían profundizar en ese aspecto durante la entrevista, lo que podría ponerte más nervioso.