Si eres mexicano y cuentas con una visa estadounidense vigente, existe una forma mucho más rápida y económica de viajar a Canadá: la Autorización Electrónica de Viaje, mejor conocida como eTA. Este permiso permite ingresar a Canadá por vía aérea sin necesidad de tramitar una visa canadiense tradicional, siempre y cuando cumplas ciertos requisitos.

A diferencia de la visa, la eTA es más sencilla, barata y rápida de obtener. Solo cuesta 7 dólares canadienses, se vincula electrónicamente a tu pasaporte y puede tener una vigencia de hasta 5 años o hasta que tu pasaporte expire. La mayoría de los solicitantes reciben su aprobación en cuestión de minutos directamente por correo electrónico.

Eso sí: la eTA solo sirve cuando viajas a Canadá en avión. Si piensas llegar por tierra o mar (auto, autobús, tren o barco), entonces sí deberás solicitar una visa canadiense.

¿Qué mexicanos pueden tramitar una eTA para viajar a Canadá?

No todos los ciudadanos mexicanos califican para una eTA. Únicamente pueden solicitarla quienes cumplan con alguna de estas condiciones:

1. Mexicanos que tuvieron una visa de visitante canadiense en los últimos 10 años

Si tuviste una visa de visitante de Canadá en la última década y vas a viajar por avión, puedes pedir una eTA sin necesidad de tramitar otro visado.

2. Mexicanos con una visa estadounidense válida

Quienes tienen una visa de no inmigrante vigente de Estados Unidos —como la visa B1/B2 de turista— pueden viajar a Canadá con una eTA, siempre que también entren por vía aérea.

3. Mexicanos con permiso de estudio o trabajo canadiense vigente

Si ya vives o has vivido en Canadá y cuentas con un permiso de estudio o trabajo aún válido, puedes seguir usando tu eTA sin cambios. No se cancela ni se modifica.

Cómo tramitar la eTA canadiense paso a paso

El proceso es rápido y sencillo, pero conviene preparar todo antes de iniciar el formulario, ya que no puede guardarse una vez abierto.

1. Verifica si realmente necesitas una eTA

Los mexicanos con visa americana vigente sí pueden obtenerla.

En cambio, quienes no tienen visa de Estados Unidos deben solicitar una visa canadiense de visitante.

2. Reúne los documentos

Necesitarás:

Pasaporte vigente de un país elegible

Correo electrónico válido

Tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, UnionPay o JCB)

3. Entra al formulario oficial

La solicitud solo se hace en el sitio del gobierno canadiense: Solicitar eTA – Canada.ca.

4. Completa el formulario

Está disponible en inglés y francés, aunque hay guías en español.

Asegúrate de ingresar correctamente:

número de pasaporte

correo electrónico

5. Realiza el pago

El costo es de 7 CAD, pagados al finalizar el formulario.

6. Revisa tu correo electrónico

La mayoría recibe una respuesta en minutos. En casos excepcionales, pueden pedir documentos adicionales dentro de las siguientes 72 horas.

7. Recibe tu eTA

Una vez aprobada, queda vinculada electrónicamente a tu pasaporte.

No es necesario imprimir la confirmación, aunque sí recomendable guardarla.

Países cuyos ciudadanos no necesitan visa para viajar a Canadá

Además de México (bajo condiciones específicas), Canadá permite a los ciudadanos de numerosos países solicitar una eTA sin necesidad de visa:

Andorra, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Brunei, Bulgaria, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, República de Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Portugal, Rumania (pasaporte electrónico), Samoa, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Ciudad del Vaticano.