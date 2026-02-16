Luego de varios días de descanso en los primeros días de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma un nuevo descanso, hacia fin de mes. ¿Por qué? ¿Qué se celebra?

De acuerdo con su calendario oficial para el ciclo escolar en curso, el próximo viernes 27 de febrero se suspenderán las clases para los alumnos de educación básica en todo el país, aunque las actividades docentes se llevarán a cabo con normalidad.

Luego del megapuente vacacional que los estudiantes disfrutaron, alusivo al 5 de febrero, y de los días de descanso que se han dado en escuelas de ciertas ciudades en los últimos días, la SEP dará un día de descanso por Consejo Técnico.

Esto ocurrirá el próximo viernes 27 de febrero de 2026 a nivel nacional y se aplicará para preescolar, primaria y secundaria. Alumnos de preparatorias y universidades tendrán clases regulares.

El fin de semana largo sucederá después del puente del 2 de febrero, alusivo al día de la Constitución del 5 de febrero, mismo que se unió al descanso por el Consejo Técnico de enero.

¿Cuándo hay suspensión de clases por Consejo Técnico en el ciclo 2025-2026?

El calendario escolar de la SEP 2025-2026 contempla el último viernes de cada mes de suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. Estas son las fechas marcadas por la SEP para lo que resta del ciclo escolar:

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

¿Qué puentes vacacionales faltan, según la SEP?

Para lo que resta del ciclo escolar 2025-2026, la SEP tiene contemplado en su calendario cuatro descansos, de los cuales dos marcarán puentes largos. Estos serán los descansos:

Lunes 16 de marzo, Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo, Día del Trabajo

Martes 5 de mayo, alusivo a la conmemoración de la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo, Día del Maestro

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

El descanso por Consejo Técnico del 27 de febrero y el puente vacacional del 16 de marzo serán la antesala de las primeras vacaciones del año, las de Semana Santa.

Los alumnos iniciarán sus vacaciones de Semana Santa el 30 de marzo y concluirán el viernes 10, aunque los estudiantes saldrán de la escuela desde el jueves 26, dado que el viernes 27 será Consejo Técnico.