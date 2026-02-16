Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, arrasó en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece luciendo un impresionante look negro, inspirado en el vestuario de mariachi.

La joven celebridad hizo un video para TikTok en el que aparece luciendo un pantalón negro con botones charros en los costados, a juego con un corsé de vinil negro, diseñado con escote corazón sin tirantes y ajuste en la cintura.

En el clip, Esmeralda figuró bailando una canción de Hume, sosteniendo su violín. “Pero es tan difícil tirarte la flecha si siempre cambias de camino”, escribió bajo el video, un fragmento de la canción Vegas del mismo artista.

Su actividad en redes sociales ocurre después de haber sido la sensación durante el concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes el pasado viernes 13 de febrero , justo a tiempo para celebrar con casi 20 mil asistentes en Día del Amor y la Amistad.

Al momento del show, en redes comenzaron a hacerse virales varios videos y fotografías que mostraron a la músico tocando el violín mientras El Malilla interpretaba sus éxitos en versiones sinfónicas de Mami tú y Dime.

La participación de Camacho fue la mayor sorpresa de la noche, a pesar de que el concierto marcó el debut de El Malilla en uno de los escenarios más grandes de México.

Posterior al concierto, Esmeralda compartió en sus redes varios detalles de su colaboración con el cantante urbano, desde los ensayos con él y su equipo de músicos, hasta el momento en que subió al escenario.

“Felicidades @elmalibaby y gracias por esta oportunidad de hacer lo que más amamos contigo, música y bailarrrrr!”, escribió Camacho en uno de los videos que puso en TikTok de los ensayos y del backstage.

Al parecer Esmeralda está intentando que su nombre gane relevancia en la industria musical mexicana por su talento y presencia en el escenario y no por los recientes escándalos, vinculados a Nodal y a los Aguilar, que han marcado su carrera.

La polémica alrededor de Esmeralda Camacho y Christian Nodal volvió a tomar fuerza luego de que se viralizara un video donde la violinista evita hablar sobre el cantante y la familia Aguilar debido a que tiene prohibido referirse a ellos tras los rumores que la vincularon sentimentalmente con el intérprete de Botella tras Botella.

Después de un concierto en León, Guanajuato, Esmeralda negó haber sido despedida por el escándalo y aseguró que su relación laboral sigue intacta. Sin embargo, dejó claro que no puede dar declaraciones sobre asuntos relacionados con Nodal ni con su entorno por presuntos acuerdos contractuales.

“Me van a regañar… no puedo hablar”, expresó entre risas nerviosas al ser cuestionada.