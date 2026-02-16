Aunque este fue el primer Día de San Valentín que Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández pasaron juntos tras meses de polémicas, en redes no perdonaron al influencer y arremetieron contra él, esta vez por aparecer en el concierto de la "guërita consentida" para darle un ramo de rosas.

"¡Con su propio dinero!" "Qué amor tan falso" " Le salió caro el ramo: 15 mil dólares ", así las críticas hacia el novio de Alicia después de que se viralizara el instante captado en el show en el Domo Care de este fin de semana.

En varios videos se muestra cómo Cibad Hernández permanece en las escaleras del escenario esperando que la intérprete de "Te quedó grande la yegua" le diera entrada para subir.

Con el ramo formado de rosas empacadas como a la venta individual, el novio de Alicia subió en medio de los gritos de las cientos de fans que fueron al concierto.

"Está separado, eeehhh": dice entre risas Alicia Villarreal luego de que Cibad le regalara las flores y le diera un beso que aumentó la emoción entre las asistentes.

Pese en que en el video se muestra a la gente aplaudiendo el acto romántico, otras fans, en redes, fueron más allá.

"Él sólo le hizo el favor de pasarle las flores" "Nomás para eso completo" " Se lo podría dar en privado... pero quiere su momento de fama, Cibad ", se lee entre otras críticas escritas en diversas plataformas.

🌹👫Alicia Villarreal se presentó la noche del sábado y su novio Cibad Hernández subió al escenario para darle un ramo de rosas, por el Día de San Valentín. 💝



🎥 @ italiacarolinasherrera pic.twitter.com/Sp4RrXwS2T — INFO7MTY (@info7mty) February 15, 2026

En medio de las burlas e ironías hechos a costillas de la pareja, Alicia Villarreal en sus historias de Instagram publicó los videos que su público tomó, demostrando con ello lo significativo fue el regalo de su primer 14 de febrero con Cibad luego de que el año pasado estuviera en medio de tensiones con Cruz Martínez para concretar su divorcio.

Por su parte, Cibad Hernández como parte de los festejos del Día del Amor le dedicó en su cuenta unas palabras a su novia:

"No necesito un solo día para amarte, pero hoy celebro la bendición de tenerte en mi vida. Feliz 14 de febrero, mi amor, eres mi siempre y mi para siempre", escribió.