Luego del desvanecimiento de Fátima Bosch, Miss Universe 2026, ocurrido el fin de semana, este lunes la tabasqueña aclaró luego de que su detractor, el exjurado Omar Harfouch, arremetiera una vez más en su contra al criticar su participación en la Fiesta de las Flores y las Frutas de Ambato, Ecuador.

" La corona debería representar estatura global, credibilidad y acción significativa, no exhibiciones públicas agotadoras diseñadas para fabricar legitimidad ", escribió el músico en una de sus historias de Instagram.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch en el carnaval de Ecuador?

La reina de belleza Fátima Bosch publicó un mensaje en Instagram en donde agradeció las muestras de apoyo tras sufrir un desvanecimiento, a punto del desmayo, durante su participación en un festival en Ecuador.

Asimismo, aclaró que: "El desvanecimiento (arriba de un carro alegórico) que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento ".

Fátima Bosch, Miss Universo, se desvanece por notorio cansancio en un desfile en la ciudad de Ambato, Ecuador. pic.twitter.com/SLArdG57k9 — Capi Super Girl. (@capi_abril) February 16, 2026

Miss Universe 2026 aseguró que se encuentra recuperada y que continuará cumpliendo con los compromisos de su agenda tras iniciar el año con una gira por Guatemala y Puerto Rico.

Foto: Fátima Bosch / IG

¿De que acusan a Fátima Bosch, Miss Universe 2026?

Cabe recordar que Fátima Bosch estuvo involucrada en una polémica suscitada en noviembre del año pasado alrededor de su participación en Miss Universe Tailandia tras defenderse del organizador, Nawat Itsaragrisil.

Foto: Omar Harfouch /IG

Aunado a ello, su paso por el certamen de belleza más importante del mundo terminó en medio de cuestionamientos por el exjurado Omar Harfouch, quien ha puesto en duda la legitimidad de su coronación y el presunto caso de corrupción en el que su padre, Bernardo Bosch y Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habrían participado en beneficio de la mexicana.

Pese a que Harfouch ha reiterado en varias entrevista, a nivel mundial, que mostraría las pruebas contundentes sobre el fraude de la coronación, hasta el momento no ha presentado nada oficial y por el contrario, sigue lanzando críticas contra la tabasqueña.

En esta ocasión, Hafouch uso el video de un influencer de habla hispana para arremeter una vez contra Fátima Bosch.

" La legitimidad no se logra sobreexponiendo a Miss Universo en mercados e interminables visitas escenificadas para crear la ilusión de un propósito.