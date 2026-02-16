Hace unas semanas, una pareja se hizo viral en redes sociales por caminar por las calles de la Ciudad de México cargando a sus bebés conectados a tanques de oxígeno. Dichas imágenes conmovieron los corazones de miles de mexicanos, en especial de uno que se apuntó para regalarles un automóvil.

Un empresario de Monterrey se comprometió a darle un carro a dicha pareja para que pudiera trasladar a sus hijos enfermos con facilidad a las citas médicas junto al equipo especializado; tras un asalto que complicó el regalo, el hombre cumplió su promesa.

Heriberto Vargas, el donador del auto, hizo entrega este fin de semana del vehículo a la madre de los mellizos, Valeria Canchola, a través de su representante Armando Tovar. Además de una camioneta, el empresario regio les regaló un par de sillas para los bebés Emilio y Oliver; este último regalo corrió a cuenta de la esposa de Vargas, de acuerdo con los informes.

“Estoy muy shockeada, no sé qué decir”, expresó Valeria, madre de los mellizos Emilio y Oliver, de apenas tres meses, durante una entrevista en Televisa. La joven compartió que, aunque sus bebés aún requieren oxígeno en ciertos momentos y múltiples citas médicas, por la condición displasia broncopulmonar, su estado de salud ha mejorado notablemente.

La historia de la familia se volvió viral hace casi un mes, cuando la fotógrafa Yessenia Barraza captó en la Ciudad de México a la pareja caminando mientras cargaban a sus recién nacidos, ambos conectados a tanques de oxígeno. Las imágenes, difundidas días después en redes sociales, conmovieron a millones de personas.

El caso llegó hasta los oídos de Heriberto Vargas, un empresario originario de Monterrey, que decidió hacerles un noble regalo para beneficio de los mellizos. Tras una intensa búsqueda impulsada por usuarios en redes sociales, finalmente lograron contactar a Valeria y su esposo.

Poco después de hacer pública su promesa de regalar un auto, el empresario reportó que había sido víctima de un asalto en su negocio.

“Se metieron a robar, aquí seguimos chambeando y laborando como siempre. Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y haciendo puras pendejadas bola de huevones. Los vamos a encontrar. De eso estén seguros. UMotors no se detiene”, contó en redes sociales.

Pese a esto, Vargas y su esposa continuaron con el plan de regalarle el auto a los padres de Emilio y Oliver, revelando que el vehículo se entregaría antes del 15 de febrero, y así fue.

“A veces la vida te pone historias que no puedes ignorar. Hoy toca cumplir con el corazón”, escribió en redes.

"Gracias a Dios por permitirnos ser parte de este momento tan especial. Del 6 al 15 de febrero se estará realizando la entrega del coche. Un momento que no sólo llena de alegría a una familia, sino que todo México se llena de felicidad, porque esta historia la vio mucha gente y tocó muchos corazones. Gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto”, añadió.