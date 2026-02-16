La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este lunes 16 de febrero de 2026, debido a condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes.

La medida aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX) como para el Estado de México (Edomex), con el objetivo de reducir la exposición de la población a altos niveles de contaminación y disminuir la emisión de contaminantes.

¿Qué vehículos no circulan hoy lunes 16 de febrero por la contingencia ambiental?

Hoy lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Exenciones

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo o terminación de placa diferente a 5 o 6.

vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con o terminación de Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Por qué continúa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera está generando:

Estabilidad atmosférica fuerte

Viento débil

Cielo despejado

Alta radiación solar

Además, se prevén temperaturas máximas de entre 27 y 28 grados Celsius, lo que favorece la formación y acumulación de ozono.

Estas condiciones dificultan la dispersión de contaminantes, provocando que la calidad del aire se mantenga en niveles de Mala a Muy Mala.

¿En qué horario se recomienda evitar actividades al aire libre?

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de:

Niñas y niños

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Durante ese horario se registran los picos más altos de contaminación por ozono.

¿Qué actividades deben suspenderse durante la contingencia ambiental?

Entre las principales medidas y recomendaciones están:

Evitar actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre.

Suspender eventos organizados por instituciones públicas o privadas en el horario crítico.

Posponer espectáculos masivos y actividades deportivas al aire libre.

No realizar ejercicio en exteriores entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Evitar fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿Cómo reducir emisiones durante la Fase I de contingencia?

Las autoridades también llaman a la población a contribuir en la reducción de contaminantes mediante las siguientes acciones:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia.

Realizar compras y trámites en línea para evitar traslados.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes.

¿Dónde consultar la calidad del aire en tiempo real?

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de: