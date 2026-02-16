Michael Jordan, exbasquetbolista de los Chicago Bulls, está en medio de una ola de cuestionamientos acerca de su comportamiento en medio de los festejos de su equipo 23XI Racing, el cual ganó este domingo las 500 millas de Daytona en Nascar.

En redes sociales se viralizó el momento en que Jordan, de 62 años de edad, celebra la victoria con el piloto Tyler Reddick, quien está acompañado por su hijo menor de edad.

Michael Jordan touching kid ‘inappropriately’ is going viral across social media.. Was this just a misunderstanding? pic.twitter.com/h6nwPBOZA5 — HBMtv (@HBM__tv) February 16, 2026

¿Qué pasó con el hijo de Tyler Reddick y Michael Jordan?

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, las dudas sobre la integridad moral de Michael Jordan surgieron luego de que en un video el exbasquebolista y copropietario del equipo de Nascar parece pellizcar reiteradamente al menor en la parte de su espalda baja para luego pasarle la mano por la pierna del pequeño, quien vestía un short azul.

El hijo del piloto Tyler Reddick se encuentra a un costado de su padre atento a la celebración mientras le da la espalda a Jordan, momento en que ocurren los hechos.

Tras percatarse de que Jordan lo estaba tocando sólo se muestra que el pequeño voltea y ahí se corta el video.

¿Cómo reaccionó el piloto tras el video de Michael Jordan?

En la cuenta de Instagram, hasta el momento el piloto de Nascar, Tyler Reddick, no ha comentado algo al respecto, sin embargo, en medio de las felicitaciones para él y el equipo, los cibernautas aprovecharon para expresar su rechazo sobre el comportamiento del exjugador de los Bulls.

Incluso otros le advirtieron a Tyler Reddick lo ocurrido: " ¿Viste el video de MJ y tu hijo?"

"¿Vas a ignorar como (Jordan) tocó a tu hijo? huh"

"El necesita explicar porque estaba apretando al niño", se lee entre las reacciones de los seguidores de Nascar.

¿Cómo fue la victoria de Tyler Reddick en Daytona 500 2026?

Cabe destacar que el video que está generando polémica en redes se da luego de que Reddick se coronara como campeón de la legendaria carrera estadounidense a bordo de un Toyota del equipo 23XI Racing en la última vuelta, al aprovechar un accidente sufrido por Chase Elliott cuando estaba a pocos metros del triunfo.

Reddick ganó ante la mirada de Michael Jordan, presente en el circuito y muy emocionado tras la victoria.

"No lo puedo creer, es tan satisfactorio, tuvimos a cuatro chicos que lucharon y se ayudaron. Nunca sabes cómo pueden terminar estas carreras, solo intentas sobrevivir", dijo Michael Jordan al acabar la carrera.

"Gran estrategia del equipo, nos dimos una oportunidad al final. No sé qué decir, se siente como si hubiera ganado un campeonato, pero hasta que me den el anillo ni me voy a dar cuenta", añadió.

Michael Jordan, que cumplirá 63 años el 17 de febrero, es dueño del equipo 23XI Racing junto a su socio, el piloto Denny Hamlin.