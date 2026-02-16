¿En los últimos días, tu TikTok o tu X estuvo lleno de videos mostrando personas que se identifican como therians y se visten de animales? Bueno… es lo que está de moda en estos días. A continuación te contamos lo que significa este término y por qué los jóvenes lo están adoptando como personalidad.

¿Qué es un therian?

La palabra therian se ha vuelto tendencia en redes sociales en los últimos días, pero ¿qué es un therian realmente? En términos sencillos, un therian es una persona que se identifica a nivel espiritual, psicológico o identitario con un animal, ya sean perros, zorros o gatos, por mencionar a algunas especies vinculadas al término.

No se trata de alguien que físicamente se “cree un animal”, sino de una identidad interna que forma parte de cómo la persona se percibe a sí misma ante el resto del mundo, según explica el sitio web Therian Guide.

El término en realidad no es nuevo, aunque está de moda. Therian proviene del inglés therianthrope (teriantropía en español), que a su vez deriva del griego thēríon (bestia salvaje) y ánthrōpos (humano).

Históricamente, la palabra está asociada a mitos de hombres lobo y transformaciones humanas en animales. Sin embargo, en el contexto moderno de internet, therian ha adquirido en los últimos días un significado distinto, en especial para las generaciones más jóvenes: describe a personas que sienten una conexión profunda y permanente con un animal específico, al que suelen llamar su “theriotype”.

El auge del término se dio principalmente en foros de internet en los años noventa y dos mil, la cultura de los therians ha estado presente por años, pero recientemente explotó en popularidad gracias a videos virales en TikTok donde jóvenes explican qué significa ser therian, muestran accesorios relacionados con su animal identificado o hablan sobre sus experiencias. Esto ha generado curiosidad, debate y también confusión y hasta burlas.

Dentro de la comunidad, algunas personas describen sensaciones llamadas “shift” (cambios), que pueden ser emocionales o mentales, donde sienten una conexión más intensa con su animal.

Otros simplemente lo viven como una identidad constante sin episodios específicos. No existe una sola manera “correcta” de ser therian, y la experiencia varía mucho entre individuos.

Hasta el momento, el término therian y su práctica no están reconocidos como parte de un diagnóstico médico ni como un trastorno en manuales clínicos, sino como una forma de autoidentificación que se desarrolla en espacios digitales como las redes sociales y subculturas juveniles, especialmente en generaciones Millennials Z y Alfa de países latinoamericanos, principalmente en Uruguay y Argentina.

¿Qué son los Quadrobics?

Los quadrobics son una expresión corporal en la que las personas therians se mueven en cuatro, usando ambas manos y ambos pies, imitando desplazamientos de animales cuadrúpedos como lobos, felinos o zorros.

En redes sociales se ha popularizado el término debido a su vinculación con los therians, mediante videos donde los participantes practican saltos, carreras y movimientos inspirados en conductas animales, de hecho, en internet circulan videos con millones de vistas de therians con este estilo de caminata.

Aunque no todos los therians practican quadrobics, algunos lo utilizan como una forma de expresar esa identidad o conexión con su animal interior, por decirlo de alguna forma. En plataformas digitales, ambas tendencias han crecido juntas.

Therians vs Furries

Es importante diferenciar el concepto therian de otras comunidades como los furries. Mientras el fandom furry gira en torno al gusto por personajes antropomórficos (como animales con características humanas), según destaca la Furrypedia, la identidad therian es más personal e interna, casi espiritual.

No necesariamente implica disfraces, cosplay o entretenimiento; para muchos, es una experiencia identitaria que forma parte de su vida diaria. Como dicen coloquialmente, no es una etapa, sino un estilo de vida, el verdadero “yo” para muchas personas que se identifican como therian.