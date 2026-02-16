ÚLTIMA HORA: Se mantiene Fase I de Contingencia Ambiental en Valle de México; ozono alcanza niveles muy malos

La Fase I de Contingencia Ambiental por ozono se mantiene este lunes 16 de febrero en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), debido a que persisten condiciones atmosféricas adversas que impiden la dispersión de contaminantes.

De acuerdo con el último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, el de las 15 horas, el Índice AIRE y SALUD continúa en rango de Muy Mala Calidad del Aire , lo que representa riesgos para la salud de la población, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Ozono alcanza 149 ppb en Tlalpan

A las 15:00 horas se registró una concentración máxima de 149 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Ajusco Medio, ubicada en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Las autoridades explicaron que la situación se debe a la presencia de un sistema anticiclónico en el centro del país, combinado con una masa de aire seco y estable, lo que ha provocado:

Cielo mayormente despejado

Intensa radiación solar

Viento débil con dirección variable

Estas condiciones favorecen la acumulación de ozono y otros contaminantes.

¿Qué vehículos no circulan hoy lunes 16 de febrero por la contingencia ambiental?

Hoy lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué implica la Fase I de Contingencia Ambiental?

La activación y permanencia de la Fase I de Contingencia Ambiental implica la aplicación de medidas para reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

Entre las principales acciones se encuentran restricciones a la circulación vehicular, recomendaciones para evitar actividades al aire libre y llamados a reducir el uso de combustibles y solventes.

¿Cuándo habrá actualización?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continuará monitoreando la calidad del aire y emitirá un nuevo boletín informativo este lunes a las 20:00 horas, o antes si las condiciones cambian.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante la mala calidad del aire en el Valle de México.