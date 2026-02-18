La cantante Camila Cabello deslumbró en su cuenta de Instagram al posar en bikini en una playa paradisíaca de agua turquesa.

Irradió belleza ataviada con un diminuto bikini rojo mientras se recostaba bajo una palmera. La parte superior tenía forma de triángulo con un anillo dorado en el centro, y la parte inferior estaba atada a los lados.

Llevaba aretes de conchita y un maquillaje de apariencia natural que incluyó delineador negro, rubor en los pómulos y gloss en los labios. Peinó su cabellera en una coleta alta.

“Tranquilo Bobby, tranquilo”, escribió como descripción de la publicación y sumó más de 600,000 “Me Gusta”.

El año pasado, Cabello apoyó a Fifth Harmony después de su reunión sorpresa. La cantante formó parte del grupo de chicas junto a Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane antes de irse en 2016 para lanzar su carrera en solitario.

El grupo se disolvió dos años después, pero en marzo pasado, Brooke y Jane insinuaron que volverían a reunirse después de que comenzaran a circular rumores.

La aparición de Camila Cabello se da después de que le dijera a Billboard que quiere que el mundo se vuelva “más amoroso” con el tiempo.

“Con suerte, cuando ya no esté aquí, quiero que el legado que deje haga del mundo, de alguna manera, un lugar más amoroso. Hay diferentes maneras de hacerlo, a través del arte y la música, y siempre trato de mantenerme responsable”, agregó.

Camilia Cabello dice que ha adquirido sus valores a través de su familia de clase trabajadora. “Estoy muy orgullosa de mi historia familiar y de mi ética de trabajo, y cualquier tipo de fortaleza o impulso que tengo proviene de escuchar sus historias”.

La intérprete de Señorita dice que lleva el espíritu trabajador y valiente en la sangre. “Hay algo en nuestra historia que siento que me hace afrontar la vida y verla de otra manera”, declaró.