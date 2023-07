Después de unas merecidas vacaciones en Costa Rica, Shakira viajó a Francia para asistir a la glamurosa Semana de la Alta Costura de la Moda de París, donde se reunió con su amiga Camila Cabello.

La estrella colombiana fue vista destilando glamour y belleza durante el show de Victor&Rolf con un elegante y lujoso traje total white con la palabra NO em 3D decorando el saco.

Modeló un abrigo midi con bordes tejidos en dorado, solapa de muesca, mangas largas y cinturón holgado. Agregó un par de sandalias de plataforma doradas y un bolso de mano metálico de la casa de alta moda y gafas solares.

Destacó su belleza latina con maquillaje en tonos bronceados, labial rojizo, sombras oscuras en los párpados y un fino cat eye. Su cabello se lució peinado en voluminosos mechones lacios con raya en medio.

Shakira conquista corazones en París con elegante atuendo total white. Foto: Shutterstock vía Grosby

Después de que sus fotografías se hicieron virales en redes sociales con la palabra NO, los fans sugirieron que estaba haciendo referencia a su canción No del álbum Fijación Oral vol.1, en la que canta:

No se puede vivir con tanto veneno / La esperanza que me ha dado amor / No me la dio más nadie / Te juro, no miento / No se puede vivir con tanto veneno / No se puede dedicar al alma / A acumular intentos / Pesa más la rabia que el cemento.

Por su parte, otros fans aseguraron que le estaba enviando un mensaje “contundente” a Gerard Piqué. Sin embargo, el desfile de modas tuvo como concepto principal palabras y slogans en 3D sobre las prendas.

Durante el desfile se reunió con Camila Cabello; ambas estrellas estuvieron en primera fila con Emily Ratajkowski y la influencer Christine Quinn.

Su viaje a Europa sucede después de que se revelara que ella y Piqué mantuvieron una relación abierta durante tres años antes de anunciar su separación debido a la relación del exjugador con Clara Chía.

De acuerdo con el medio El Nacional de Catalunya, en estrictos términos Gerard no le fue infiel a Shakira, ya que ambos tenían un acuerdo de “hacer lo que quisieran” con sus vidas de forma individual y que sólo eran pareja ante los medios de comunicación. Antes de anunciar su separación, el líder de Kings League ya salía con Clara y al parecer Shakira tenía conocimiento de ello.

El círculo cercano de Piqué, supuestamente, quedó sorprendido por las declaraciones de Shakira sobre la “traición” de su ex mientras ella pasaba un duro momento con su padre en el hospital , ya que ambos tenían la libertad de involucrarse con quien quisiera como quisieran.