Sydney Sweeney fue captada en Ibiza disfrutando de sus vacaciones de verano en compañía de un grupo de amigos.

Los paparazzis la fotografiaron destilando belleza y glamour mientras paseaba en yate frente a las costas españolas, ataviada con un pequeño traje de baño negro de dos piezas.

Vistió un sostén de triángulo con revelador escote unido por una argolla de oro, a juego con un microbikini de hilo con finos resortes en los costados. Ambas prendas ayudaron a destacar su vientre plano y trabajada figura.

La estrella de Euphoria destiló glamour y belleza al natural al mostrar una apariencia natural, sin maquillaje en el rostro y con su cabellera rubia alborotada por la humedad.

Mantuvo al límite sus accesorios con un par de collares de oro y pequeños pendientes nude.

Sydney Sweeney destila belleza al natural con bikini thong en Ibiza. Foto: The Grosby Group

Fue fotografiada divirtiéndose en el mar y paseando en moto acuática con un grupo de amigos.

A través de sus redes sociales compartió algunos detalles de sus vacaciones, de sus paseos en yate y de sesiones improvisadas luciendo sus pequeñas prendas de lujo.

En una de las fotografías modeló un conjunto color arena de MiuMiu, compuesto por un top tank de cuello halter y escote profundo y un minishort con bordes blancos y pretina para cinturón. Aprovechó la oportunidad de modelar un par de botas-sandalias color beige y un bolso de mano de la misma marca.

Recientemente la celebridad, de 25 años, colaboró con la revista Vogue México en su suplemento de belleza del mes de julio; en Instagram compartió algunas fotos de la sesión que hizo para la portada y agradeció al medio por invitarla a colaborar.

Durante la entrevista con Vogue, Sydney contó cómo llegó de Washington a Los Ángeles para cumplir su sueño de ser emprendedora, cómo se hizo experta de las artes marciales mixtas y cómo comenzó en la industria de la actuación con trabajos independientes y en producciones de alto perfil como Grey’s Anatomy, Pretty Little Liars y luego en Once Upon a Time in Hollywood, para pasar después a Euphoria, donde su fama explotó.

En sus palabras, la actriz dice que este es el inicio de su carrera, ya que planea cosechar éxitos a futuro con decenas de proyectos y personajes memorables.

“¡Tengo tantos sueños más que quiero perseguir! Hay personajes que aún tengo que interpretar, historias que aún quiero contar, ¡y mucha más vida que quiero vivir!”.