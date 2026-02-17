Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron presentes en el enfrentamiento armado que conmocionó Zacatecas, el pasado 12 de febrero, en las periferias del rancho de los Aguilar El Soyate.

Los cantantes vivieron momentos de tensión en Zacatecas luego de quedar en medio de un operativo de seguridad tras un ataque armado contra policías estatales, según se informó.

De acuerdo con lo detallado por el fiscal estatal Cristian Paul Camacho Osnaya a Ventaneando, Nodal y Ángela quedaron en medio de la balacera y descartó cualquier intento de secuestro o agresión directa.

El fiscal señaló que los cantantes fueron testigos del enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados, presuntos sicarios, cerca de las propiedades familiares, pero abandonaron el área ilesos para ser resguardados en el rancho.

“Este camino, en la carretera federal 54, se encuentra en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian (…) les tocó ver cómo se dio esta agresión”, reveló.

“También es necesario decir y nuevamente precisar que la agresión no fue en contra de ellos; no se encuentran lesionados ni nada. Incluso, sus vehículos no sufrieron ninguna agresión”, agregó.

Comparten video de Nodal y Ángela tras la balacera

A la par de las declaraciones del fiscal, en redes sociales se compartió un video que muestra a Nodal y a su esposa siendo escoltados al aeropuerto local por elementos de la Secretaría de Seguridad, Defensa, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

Las imágenes fueron tomadas poco después de que la pareja haya quedado en medio del conflicto armado. Al parecer sólo ellos fueron resguardados.

De acuerdo con reportes citados por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), la pareja salió del rancho El Soyate rumbo al aeropuerto cuando se toparon con la situación.

EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal

Así fue como agentes d @SSPCMexico @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y @SSP_Zac llevaron a la pareja al aeropuerto.

Los sacaron de la zona en conflicto, y escoltaron hasta las escaleras d su avión.



Los videos 👉🏻 https://t.co/hgLGrh4brW pic.twitter.com/AHZfHyCuYF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026

Durante el enfrentamiento, los cantantes decidieron regresar al rancho; sin embargo, su camioneta fue confundida con la de presuntos criminales y patrullas comenzaron a seguirlos.

El vehículo logró ingresar nuevamente a la propiedad, donde elementos federales aclararon la confusión y posteriormente escoltaron a los artistas hasta el aeropuerto de Zacatecas.

Tras el altercado, Pepe Aguilar emitió un comunicado explicando lo ocurrido cerca de su propiedad, sin mencionar directamente a Nodal, a su hija o a cualquier otro miembro de la dinastía.

Según dijo, él se encontraba en la Ciudad de México mientras que su familia se encontraba a salvo. Añadió que cerca de su rancho y el de Ángela hubo un “operativo activo”.