Todo parece indicar que Ángela Aguilar se molestó con Bad Bunny luego de que éste invitó a Cazzu a cantar en uno de sus conciertos en Argentina; días antes, la esposa de Nodal habría mostrado su apoyo hacia el puertorriqueño luego de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, pero ahora habría cambiado de opinión, ya que los usuarios de redes sociales se percataron que ya no sigue al cantante una vez que él mostró el cariño y la admiración que siente por la intérprete de “Con Otra”.

El pasado fin de semana las redes enloquecieron luego de que Bad Bunny cantara con Cazzu durante uno de sus conciertos en Argentina; se sabe que entre ambos artistas hay una excelente relación, de hecho, fueron pareja durante un breve tiempo, romance que señalan algunos, fue intenso y pasional.

Hace algunos meses incluso se llegó a comentar que Bad Bunny le había escrito a Cazzu la canción “Callaíta”, algo que hasta ahora continúa siendo un misterio, pues ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el rumor.

A pesar de esta cercanía, causó mucha sorpresa ver a Cazzu en el concierto de Bad Bunny, quien incluso permitió que la famosa argentina cantara una de sus canciones más exitosas, “Con Otra”, la cual se cree que está dirigida para Ángela Aguilar. Por todas estas razones los internautas especulan que la hija de Pepe Aguilar se habría enojado y dejado de seguir en Instagram a Bad Bunny.

Hasta ahora, Ángela no se ha pronunciado sobre su aparente decisión de dejar de seguir al cantante de "Tití Me Preguntó", lo cual ha alimentado aún más las teorías en redes. La mayoría de los usuarios criticaron la forma en la que actuó la joven de 22 años ya que afirman que sólo demuestra que no soporta ver triunfar a Cazzu.

Los internautas no tardaron en opinar al respecto y en burlarse de Ángela Aguilar, señalándola de “envidiosa” y “celosa”: “Siempre es un mal día para ser Ángela Aguilar”, “Bad bunny ni la topa a la Ángela”, “Lo de Cazzu y Bad Bunny ya no lo compartió en sus historias, ¿verdad?”, “No te preocupes Angela, vienen más días así”, “Pero ella ganó, se caso con Nodal”, “Jajaja la vida odia a la Ángela Aguilar”, “Eso quiere decir que sí le afecta” y “Nodal te deseo de corazón que nunca te libres de Ángela” fueron algunas de las reacciones.