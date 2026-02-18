La actriz y cantante Imelda Tuñón estaría preparando una demanda contra las personas responsables de filtrar audios privados que recientemente circularon en redes sociales y que presuntamente son prueba de que Maribel Guardia pagó 300 mil pesos a policías que atendieron la muerte de Julián Figueroa.

De acuerdo con lo mencionado en el programa del periodista Javier Ceriani, la viuda de Julián estaría buscando proceder legalmente luego de que estos audios se hicieran virales en días pasados.

Según afirmó Tuñón en una reciente entrevista, está planeando la demanda en contra de los responsables que filtraron los audios, cuando previamente había afirmado que se trataba de inteligencia artificial.

Ante esto, Ceriani cuestionó a Imelda, afirmando que los audios no se filtraron, sino que fue ella misma la persona que envió los audios a varios periodistas para que sigan hablando del tema familiar y conflictos legales que tiene en contra de Maribel Guardia.

“Yo creo que sí voy a proceder legalmente contra la persona que lo publicó”, señaló la actriz en el programa El Chismorreo, en el que también se le preguntó sobre la violencia que presuntamente vivió junto al hijo de Maribel y Joan Sebastian.

“¿Cuántas veces te pegó Julián?”, le preguntan a Imelda. “Híjole, no sé. Muchas. Pero yo entiendo que él estaba enfermo. Yo entiendo que él tenía problemas. ¿Y qué importa?”.

Añadió que no hubiera pasado nada si denunciaba el abuso, ya que la denuncia no procedería debido a la intervención de personas con poder como José Manuel Figueroa, también involucrado en la polémica.

Tras esta entrevista, su tía Addis Tuñón, afirmó que Imelda sí le envió los audios para que hablara públicamente de ellos, además de a otros periodistas mexicanos.

“Como periodista no voy a negar la verdad. @imetunon sí envió esa grabación a mi y a otros periodistas. Yo no lo subí por lo grave que era el audio. Negar lo hecho te resta. Defiéndete desde la verdad y desde lo legal. Yo opinó desde mi ética”, apuntó en X.

¿Qué dicen los audios “filtrados” sobre Julián Figueroa y Maribel Guardia?

En los últimos días han circulado audios atribuidos a Imelda Tuñón en los que supuestamente relata lo ocurrido tras la muerte de Julián Figueroa, asegurando que Maribel Guardia habría pagado 300 mil pesos a policías para que no se realizara una autopsia al cuerpo de Julián, lo que también estaría ligado a decisiones sobre la cremación inmediata del joven y a versiones sobre la causa de su fallecimiento distintas a las oficiales.

Estas grabaciones generaron polémica tras ser difundidas, ya que contradicen los reportes oficiales sobre la muerte de hijo de Joan Sebastian por presunta sobredosis y el manejo del caso, tanto por parte de Maribel Guardia como de las autoridades que atendieron el caso.

Hasta ahora no hay confirmación pública por parte de Guardia ni de autoridades sobre la autenticidad de los audios o los señalamientos que contienen, más allá de las recientes declaraciones de Tuñón.