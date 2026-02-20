Cazzu está en la cima del éxito y lo reafirmó no sólo llevándose dos Premios Lo Nuestro, sino también porque anunció que estará en el Tecate Emblema 2026, el cual se celebrará en México el próximo mes de mayo. Sin duda, la argentina está en el mejor momento de su carrera, algo que contrasta con la actual situación que enfrenta Ángela Aguilar, quien en los últimos años ha sido duramente criticada por su romance con Christian Nodal, el cual provocó que perdiera popularidad y seguidores, así lo han dejado en claro los internautas, quienes no dudaron en comentar y comparar la situación que atraviesan ambas famosas.

En las redes sociales se comenta que este 2026 será el año de Cazzu, el año en el que se reconocerá su talento y su trabajo, pero también, será en el que llegará el "karma" para aquellas personas que le hicieron daño, así lo refirieron los seguidores de la cantante argentina luego de que anunciara más fechas de su gira Latinaje.

De acuerdo con lo dado a conocer por la intérprete de “Con Otra”, volverá a México en mayo para ofrecer dos conciertos: su primera presentación será en el Festival Tecate Emblema, en la Ciudad de México, el 16 mayo; su segundo show se llevará a cabo en Querétaro, el 18 de mayo. Además, la famosa también anunció más fechas en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.

A la par que compartió esta noticia, Cazzu fue reconocida con dos Premios Lo Nuestro en las categorías Canción del año-pop (por su tema “Con Otra”) y Artista pop femenina del año. Aunque no asistió al evento, la artista publicó en sus historias de Instagram la noticia de su triunfo en dichos galardones a la música latina.

En medio de todos estos logros de Cazzu, es que las redes sociales comenzaron a comparar a la ex de Nodal con la hija de Pepe Aguilar, quien no ganó ningún Premio Lo Nuestro a pesar de haber estado nominada en varias categorías; mismo caso para Christian, Pepe y Leonardo Aguilar, quienes tampoco fueron reconocidos y decidieron no acudir al evento pese a que en años anteriores sí fueron.

Los internautas aseguraron que esta caída en la carrera de Ángela Aguilar se debe a la forma en la que comenzó su relación con Nodal y a los constantes escándalos en los que se ha visto envuelta; mencionaron que en los últimos años ha perdido millones de seguidores en sus redes sociales, como TikTok e Instagram, asimismo, recordaron que su gira en Estados Unidos fue un fracaso, pues terminó cancelando varios conciertos y sólo ofreció algunos de los que había prometido.

“El Karma le llegó a Angelita”, “Eso le pasa por no pensar antes de actuar”, “Queda demostrado que ella no ganó al quedarse con Nodal”, “Siempre es un mal día para ser Ángela Aguilar”, “Me da gusto por Cazzu, se merece todo el éxito”, “Cazzu eres una reina, la ganadora absoluta”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de redes sociales a la publicación de los Premios Lo Nuestro que anunció a Cazzu como ganadora.