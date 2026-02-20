"Andas diciendo que es brujería", así suena la canción con la que Majo Aguilar y Yuridia le ganaron el Premio Lo Nuestro 2026, en la categoría de Mejor Combinación Femenina, a Ángela Aguilar, prima de Majo, y a Yuri, en una noche donde la dinastía Aguilar había acaparado varias de las categorías, pero sólo Majo, sobrina de Pepe, salió con un par de galardones.

Aunque públicamente las nietas de Flor Silvestre no suelen hablar de la carrera artística o personal de la otra, en redes constantemente sus fans comparan los estilos musicales, letras, colaboraciones e incluso hasta sus personalidades.

Desde antes de que Ángela Aguilar se casara con Christian Nodal, usuarios en redes ya habían señalado las diferencias entre ella y su prima Majo, destacando que la hija de Pepe Aguilar es las menos accesible con su público.

¿Qué galardones se llevó Majo Aguilar sobre Ángela en Premios Lo Nuestro 2026?

En la noche de Premios Lo Nuestro, Majo Aguilar fue la reina del regional mexicano donde una de las preseas que se llevó fue gracias a la colaboración que hizo con Yuridia, quien también hizo en el pasado un dueto con Ángela bajo la canción "Qué Agonía".

La otra categoría en la que las primas Aguilar competían fue la de artista femenina del Año de la música mexicana, en la que Majo, con una gran sonrisa en el rostro, levantó la presea.

¿Qué artistas ganaron en los Premios Lo Nuestro?

La noche de celebración de la edición 38 de los Premios Lo Nuestro que reconocen a lo mejor de la música latina estuvo llena de grandes artistas, entre los que también fueron galardonados están:

Roa

Carín León y Maluma

Yuridia

Morat

Xavi y Grupo Frontera

Bad Bunny

Myke Towers & Quevedo

Alejandro Sanz & Shakira

Becky G & Manuel Turizo

Para quienes siguen muy de cerca la historia entre Nodal con Cazzu, se esperaba que los Premios Lo Nuestra 2026 fuera el escenario donde la trapera se encontrará al papá de su hija junto con la dinastía Aguilar, pero esto no fue así, ninguno asistió.

Sin embargo, contrario a la suerte de los demás, la cantante argentina sí ganó un premio en la categoría Artista Pop Femenina del Año, imponiéndose a artistas como Shakira, Aitana, Gloria Trevi y Kenia Os.