El ejército mexicano abatió este domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicaron varios medios locales, aunque aún no hay confirmación oficial del gobierno.

La muerte de Oseguera fue informada por los diarios El Universal y Reforma, y la cadena Televisa. Se espera que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum brinde información en cualquier momento.

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías del estado de Jalisco (oeste), en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

Estas estrategias suelen ser utilizadas para entorpecer a las autoridades cuando se dirigen contra un objetivo de alto valor del narcotráfico.

Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

- Piden no salir de casa en medio de la violencia en Jalisco -

Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, en donde el grupo de Oseguera tiene presencia.

Las autoridades locales han recomendado a la población no salir de sus hogares.

La muerte del capo desató incendios de comercios y vehículos y bloqueos de vías en al menos cinco estados del norte y oeste de México.

Ante los ataques a los comercios y los bloques de vías, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.