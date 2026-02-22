Tras el abatimiento del capo del narcotráfico, Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, por parte del ejército mexicano, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases presenciales en el estado.

Con el objetivo de proteger a los niños y a los docentes en Jalisco, las actividades académicas se suspenderán este lunes 23 de febrero en todo el estado, señaló el gobernador.

"En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información", apuntó.

Por su parte, el servicio público también será suspendido hasta que la ola de violencia desatada este domingo sea controlada y los eventos masivos agendados durante el día serán cancelados.

En un anuncio hecho en su cuenta de X, Lemus advirtió a la ciudadanía de quedarse en casa hasta que la situación esté “bajo control” a manos de las autoridades federales y estatales por el operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco contra los capos de la droga del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde fue abatido El Mencho.

En un comunicado citado por Pablo Lemus sobre la situación que se vive en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se afirmó que todo está bajo control y que las operaciones se están llevando a cabo con normalidad, “sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas”.

El Gabinete de Seguridad informa que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

Mientras este comunicado comenzaba a circular en redes sociales, ciertos videos de pasajeros huyendo dentro del aeropuerto se hicieron virales. Desde entonces han circulado afirmaciones de que miembros de la organización criminal del CJNG están “secuestrando a los pasajeros”. Esta información no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades estatales ni por parte del Aeropuerto de Guadalajara.

De acuerdo con información actualizada de la Secretaría de Defensa, El Mencho fue abatido durante un operativo a gran escala en el que cooperaron fuerzas militares de México con Estados Unidos.