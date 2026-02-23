Dormir dentro de un museo puede sonar como una escena de película, pero en Washington DC es una experiencia completamente real. Destination DC compartió los detalles del Smithsonian Sleepover, una actividad exclusiva que permite pasar la noche en el icónico Museo Nacional de Historia Natural. Y sí: se siente exactamente como vivir tu propia versión de Una noche en el museo.

Se trata de “un evento especial para sólo 200 personas, dirigido especialmente a niños de 8 a 14 años”, donde los participantes pueden dormir dentro del legendario museo después de que las puertas cierran al público. La magia del plan empieza cuando “el museo se queda en silencio, baja el ritmo de la ciudad y las galerías se sienten privadas, casi como si fueran solo para ti”, describen.

El ambiente del sleepover está diseñado para sentirse exclusivo: un museo vacío, iluminación distinta y espacios que normalmente están abarrotados, ahora completamente silenciosos. Destination DC explica que la experiencia arranca con una mezcla de “curiosidad, aventura y ese toque de exclusividad que solo existe after hours”.

En lugar de una visita tradicional, el museo se recorre desde otra perspectiva:

Actividades guiadas.

Juegos y retos.

Manualidades temáticas.

Recorridos nocturnos por las galerías.

Todo está pensado para transformar la ciencia en una vivencia memorable e inmersiva, ideal para familias viajeras que buscan algo más significativo que una visita.

De la película a la vida real

El vínculo con el cine es inevitable. Si alguna vez te atrapó la idea de Una noche en el museo, este es el escenario perfecto. La segunda película de la saga, Battle of the Smithsonian, llevó la historia a los museos de esta institución, y el propio Smithsonian ha documentado filmaciones relacionadas con la producción.

“En la vida real, no necesitas efectos especiales para sentirlo: caminar por las salas en la noche, con la iluminación distinta y el museo vacío, hace que cada vitrina, fósil y pasillo se sienta más impresionante, más íntimo, más ‘wow’. El lujo aquí no es ostentación, es acceso y atmósfera. Dormir dentro de un museo icónico, rodeado de piezas que normalmente ves con prisa y entre multitudes, es una historia que se cuenta por años”, agregan.

Qué llevar para vivir el sleepover sin contratiempos

La organización recomienda empacar lo necesario para una noche cómoda:

Saco de dormir y almohada

Ropa abrigadora en capas

Tenis

Linterna

Botella de agua reutilizable

Artículos personales básicos

Este año se espera que la experiencia también se realice en el Museo de Historia.

Toma en cuenta que las fechas se liberan con cupo muy limitado. La mejor estrategia es registrarse en la lista oficial del Smithsonian para recibir antes que nadie los anuncios de nuevas fechas, reglas y opciones de reserva (da clic aquí) .

El Smithsonian es una institución única en su tipo. Fundada en 1846 gracias a la donación del científico británico James Smithson, funciona como un fideicomiso del gobierno federal de Estados Unidos. Su magnitud es impresionante: administra 21 museos y un zoológico, todos gratuitos.

Entre ellos se encuentran:

National Museum of African American History and Culture

National Museum of African Art

National Museum of American History

National Museum of Asian Art

National Museum of the American Indian

National Portrait Gallery

National Postal Museum

Renwick Gallery

Smithsonian American Art Museum

Todos están ubicados cerca de la National Mall, lo cual permite visitarlos organizadamente, uno por día.

El Museo Nacional de Historia Natural, sede principal del sleepover, es uno de los más populares del complejo, con exposiciones dedicadas a la naturaleza, los animales, la evolución y el planeta.