Si estás planeando un viaje a Nueva York, incluir sus museos más emblemáticos es un must. La ciudad no solo alberga algunas de las colecciones de arte más importantes del mundo, sino que además ofrece espacios dedicados a la historia, la ciencia y la cultura contemporánea que enriquecen cualquier visita.

Cada museo aporta una perspectiva distinta de la identidad neoyorquina y te permite conocer desde obras maestras universales hasta exposiciones inmersivas que solo pueden encontrarse en esta metrópoli.

Ya sea que viajes por primera vez o que regreses a la ciudad, estos cuatro recintos culturales destacan por su relevancia, por la calidad de sus exhibiciones y por la enorme cantidad de viajeros que los consideran paradas esenciales.

1. Museo Americano de Historia Natural en Nueva York

El Museo Americano de Historia Natural es una de las instituciones científicas más importantes del mundo. Está ubicado en Central Park West, calle 79, en Nueva York, y si visitas esta ciudad es una parada obligada.

Desde que se fundó en 1869, alberga exhibiciones sobre culturas humanas, el mundo natural y el universo.

El museo tiene 45 salas permanentes. Destacan: el salón del medio ambiente, de la biodiversidad, de los bosques de América, de la vida. Te impactarán las salas planetarias y las de fósiles de dinosaurios, donde se hallan esqueletos majestuosos. Además, este mayo se inauguró una nueva ala del museo que simula cavernas.

Las salas culturales te llevarán a un viaje por México y América Central, África, Asia, la India y los pueblos nativos de Estados Unidos. No puedes dejar de ir al Memorial Theodore Roosevelt.

2. El Museo Metropolitano de Arte (MET) en Nueva York

Es uno de los más populares y visitados en Estados Unidos. Sus galerías exhiben más de 5,000 años de arte de todo el mundo.

Fue fundado el 13 de abril de 1870 y se ubicó en la Gran Manzana para “establecer y mantener en dicha ciudad un museo y una biblioteca de arte. Para alentar y desarrollar los estudios del arte y aplicar el conocimiento en la fabricación”.

Las colecciones incluyen “armas y armaduras, artes de África, Oceanía y las Américas. Arte del antiguo Oriente Próximo, arte asiático, vestuario, dibujos y grabados. Escultura y artes decorativas europeas, arte griego y romano, arte islámico, arte medieval, arte moderno y contemporáneo, instrumentos musicales y fotografías”.

3. The National 9/11 Memorial & Museum

Este museo resguarda uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Estados Unidos. Fue construido para rendir homenaje a las víctimas fallecidas en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que derrumbaron las Torres Gemelas. Pero también es una institución para documentar el impacto de la tragedia y examinar sus implicaciones.

Está ubicado en la calle Albany 1 de Nueva York. Su Historical Exhibition cuenta la historia del día de los atentados apoyándose de artefactos, imágenes, videos, audios y testimonios en primera persona. Se compone de tres partes secuenciales: los eventos del día, antes del 11 de septiembre y después.

Aquí se explica la evolución de la red terrorista al-Qaeda, pero también los esfuerzos del voluntariado tras los ataques devastadores.

Memorial Exhibition es una exposición fotográfica que da nombre y rostro a las 2,983 víctimas de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y el bombardeo del World Trade Center del 26 de febrero de 1993. Puedes conocer la historia de cada víctima dando clic a los perfiles de la pantalla táctil.

4. Museum of Modern Art (MoMA) en Nueva York

El MoMA se ubica en el corazón de Manhattan, entre Central Park y Times Square. Para visitarlo ve a 11 W 53rd St. Abre de domingo a viernes de las 10:30 a las 17:30 hrs. Los sábados amplía su horario de las 10:30 a las 19:00 hrs.

Su colección contiene casi 200,000 obras de arte moderno y contemporáneo. Actualmente, hay más de 92,000 obras disponibles en línea.

El museo tiene piezas emblemáticas de artistas como Monet, Van Gogh, Picasso y Pollock. Además recientemente se incluyeron obras menos conocidas de mujeres y minorías.

Algunas de las más famosas son:

La noche estrellada, Van Gogh.

Gas, Edward Hopper.

Las señoritas de Avignon, Picasso.

Lata de sopa Campbell, Andy Warhol.

One, Jackson Pollock

Los amantes, Magritte.

La persistencia de la memoria, Dalí.

También te encontrarás con autorretratos de Frida Kahlo.