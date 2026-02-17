Si vuelas con frecuencia dentro de Estados Unidos, TSA PreCheck puede ahorrarte tiempo y estrés en el control de seguridad: Dejas laptops y líquidos dentro del equipaje de mano y utilizas filas especiales en cientos de aeropuertos.

La propia TSA señala que alrededor del 99% de los pasajeros con PreCheck espera 10 minutos o menos en los puntos de revisión. Además, los menores de 17 años pueden acompañar a un adulto con PreCheck cuando el indicador aparece en su pase.

¿Qué es TSA PreCheck?

TSA PreCheck es el programa de control de seguridad acelerado de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para viajeros de bajo riesgo. Una vez aprobado, recibes un Known Traveler Number (KTN) que, al añadirlo a tus reservaciones, hace que aparezca el indicador de PreCheck en tu pase de abordar y te permite usar filas especiales con procedimientos de revisión simplificados.

Vigencia, cuándo renovar y qué pasa si se vence

La membresía de TSA PreCheck tiene una vigencia de cinco años. Puedes renovar en línea hasta seis meses antes de la fecha de expiración; la nueva vigencia comienza al terminar la actual. La TSA recomienda renovar al menos 60 días antes para evitar interrupciones.

¿Cuánto cuesta renovar TSA PreCheck?

La tarifa de renovación varía según el proveedor autorizado de inscripción/renovación seleccionado (TSA trabaja con CLEAR, IDEMIA y Telos).

CLEAR: renovación en línea por $69.95, o en persona por $79.95.

IDEMIA: renovación en línea por $58.75 o en persona por $66.75.

Telos: renovación en línea por $69.95 o en persona por $58.75.

La TSA también aclara que el costo de renovación depende del proveedor y que la tarifa cubre la elegibilidad por cinco años y los costos operativos de la revisión de antecedentes.

¿Cómo renovar tu TSA PreCheck paso a paso?

Verifica tu estatus y fecha de expiración.

Ten a la mano tu KTN. En la página de renovaciones de TSA encontrarás el buscador de KTN y acceso directo a los tres proveedores.

Elige un proveedor autorizado (CLEAR, IDEMIA o Telos).

La TSA concentra en una sola página las opciones de renovación y los precios para cada opción, para que compares y continúes en línea o, si lo prefieres, en un centro de inscripción.

Completa un formulario corto con tus datos: KTN, nombre legal, fecha de nacimiento y actualización de contacto.

Si renuevas dentro de los seis meses, la nueva validez se ancla al fin de tu periodo actual.

¿TSA PreCheck es lo mismo que Global Entry?

No. PreCheck acelera la seguridad en aeropuertos de Estados Unidos. Global Entry agiliza la reingreso migratorio desde el extranjero.