La magia de Walt Disney World Resort sigue expandiéndose para los viajeros de Latinoamérica. El complejo anunció la extensión de su oferta especial “Boleto Mágico de 4 Parques”, un pase exclusivo para residentes latinoamericanos que permite disfrutar de los cuatro parques temáticos de Disney en Orlando durante el 2026, con precios preferenciales y sin necesidad de reservaciones previas.

Esta promoción, disponible con nuevas fechas de llegada a partir del 3 de febrero de 2026, busca facilitar que más familias vivan la experiencia completa del resort más famoso del mundo.

Un boleto, cuatro parques y cero restricciones

El Boleto Mágico de 4 Parques es una de las opciones más flexibles lanzadas por Disney para el mercado latinoamericano. Permite ingresar una vez a cada uno de los parques temáticos:

Magic Kingdom Park.

EPCOT.

Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

Disney’s Hollywood Studios.

Todo ello sin fechas bloqueadas, sin necesidad de hacer reservaciones y con un precio especial tanto para adultos como para niños, ya que el costo es el mismo para ambos.

Además:

No incluye mejoras adicionales ni complementos.

Sigue las reglas estándar del pase de 4 días.

Solo está disponible para residentes de Latinoamérica.

Puede adquirirse en línea con verificación de elegibilidad o mediante distribuidores autorizados.

La taquilla únicamente lo ofrecerá para recuperación de experiencia del visitante.

La venta estará disponible hasta el 27 de septiembre de 2026, con precios desde $436 USD para las nuevas fechas de llegada.

Un destino inmenso y lleno de experiencias

Walt Disney World no solamente es famoso por su magia, sino también por su enorme extensión. Con 110 km2 de terreno, el resort es casi del tamaño de la ciudad de San Francisco, lo que hace indispensable planear bien el viaje y considerar si conviene hospedarse dentro del complejo.

Dentro del territorio Disney existen más de 30 hoteles temáticos, cada uno con ambientes inmersivos, restaurantes especiales y experiencias como desayunos con personajes. Los huéspedes tienen ventajas importantes, como acceso a los parques media hora antes que el resto de los visitantes.

Moverse dentro del resort también es parte del encanto: autobuses, monorriel, barcos y el teleférico Disney Skyliner conectan parques, hoteles, tiendas y centros de entretenimiento, todo de manera gratuita.

El costo total de un viaje a Disney World depende de factores como: fechas elegidas, número de días, paquetes o servicios adicionales.

Los meses de octubre, noviembre y diciembre suelen ser más costosos debido a la alta demanda por Halloween, Thanksgiving y Navidad.

Los cuatro parques temáticos: pura magia para todos los gustos

Magic Kingdom

El parque más emblemático. Es ideal para niños pequeños y para los fanáticos de los clásicos Disney. Aquí se encuentra el Castillo de Cenicienta, desfiles diarios y atracciones inspiradas en princesas, Dumbo, Peter Pan y más.

EPCOT

Ahora reorganizado en cuatro vecindarios temáticos: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery.

Es una ventana a la cultura global con pabellones de distintos países, gastronomía internacional, atracciones y espacios dedicados al legado de Walt Disney.

Disney’s Animal Kingdom

Inspirado en el amor de Walt Disney por la naturaleza, combina un safari real con zonas llenas de atracciones y espectáculos. Es hogar de experiencias icónicas como Pandora – The World of Avatar y mercancía temática de El Rey León, Up y Avatar.

Disney’s Hollywood Studios

Es el parque dedicado al cine y la animación. Ofrece puestas en escena como Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, además de áreas completas temáticas como: Star Wars: Galaxy’s Edge y Toy Story Land.

También cuenta con Hollywood Boulevard y la exhibición Walt Disney Presents.

Con la extensión del Boleto Mágico de 4 Parques, Disney World abre su puerta a miles de viajeros de Latinoamérica que buscan vivir la magia de sus atracciones icónicas con mayor flexibilidad y mejores precios.

Ya sea tu primera visita o un regreso esperado, esta oferta hace posible disfrutar lo mejor de Disney en un solo viaje, sin restricciones y con acceso a experiencias inolvidables.