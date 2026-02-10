El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XL dejó una sorpresa muy especial para la comunidad latina. Durante su presentación, Bad Bunny rindió homenaje a oficios que forman parte esencial de la identidad cultural de la región: jornaleros, cantineras, manicuristas, vendedores ambulantes y, por supuesto, los taqueros.

Entre todos los guiños del show, uno llamó poderosamente la atención: la taquería “Villa’s Tacos”, un establecimiento real ubicado en Los Ángeles, California, que de inmediato se volvió viral.

Lejos de ser una creación para el escenario, Villa’s Tacos es un negocio auténtico y profundamente arraigado a la comunidad de Highland Park. Su historia es un ejemplo de constancia, herencia y amor por la cocina mexicana.

De un puesto a un restaurante reconocido

El chef Victor Villa comenzó su trayectoria desde la sencillez de un puesto callejero. Sus tacos se convirtieron en un clásico entre los residentes de la zona, gracias a una propuesta culinaria que combina tradición, sabor y el toque hogareño que heredó de su abuela. Desde muy joven, Villa se inspiró en sus recetas familiares, y esa pasión lo impulsó a servir tacos desde su propia casa, donde rápidamente ganó fama por su sazón auténtica.

Cuando surgió la oportunidad de abrir un espacio físico, no lo dudó. Quería crear —como él mismo expresaba— un lugar donde la comunidad pudiera reunirse para “disfrutar de una comida deliciosa y buena compañía”. Ese sueño se materializó con una taquería que hoy es referente en Los Ángeles.

El éxito de Villa’s Tacos trascendió las calles de Highland Park. La taquería obtuvo el reconocimiento Bib Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin, una distinción otorgada a lugares que ofrecen excelente comida a precios accesibles.

La reseña de Michelin destacó: “El humo dulce de un puesto de tacos al borde de la carretera cruza el estacionamiento de Highland Park, pero la multitud reunida frente a la taquería del chef Víctor Villa no se mueve… El taco de queso de autor es reconocible al instante, hecho sobre una tortilla de masa de maíz azul con frijoles refritos, cebolla, cilantro, guacamole, queso cotija, crema y una falda de queso Monterey Jack derretido.”

La guía también resalta sus variaciones con asada y chorizo, la disponibilidad de opciones veganas y la potencia de sus salsas caseras, algunas “extremadamente picantes”.

La aparición de Villa’s Tacos en el show de Bad Bunny no fue casualidad. Para el chef Villa, la experiencia fue profundamente significativa. En su cuenta de Instagram, expresó con emoción:

“Pasar estas últimas dos semanas con Benito me hizo darme cuenta de que nos parecemos más de lo que pensaba… Creemos en el poder del amor y que el amor siempre supera al odio.”

Villa relató que, al escuchar al artista decir estas palabras al equipo, sintió que se escuchaba “a sí mismo”. También compartió que la magnitud del momento le parecía un sueño:“Cuando me desperté esta mañana, todavía parecía un sueño. Como uno de esos momentos de ‘pellizca’... pero me desperté eternamente agradecida con Dios por guiarme hasta aquí".

La oportunidad no solo la emocionó, sino que también generó una ola de apoyo impresionante: más de 6,000 mensajes directos, 3,000 mensajes de texto y una agenda repleta de entrevistas.

Victor Villa aprovechó la oportunidad para recordar sus raíces y su identidad taquera: “Cada taco en el camino nos trajo hasta aquí… No solo jugué de taquero, SOY TAQUERO Y MUY ORGULLOSO DE SERLO.”

Agradeció a su comunidad, a su familia y a Bad Bunny por permitirle representar su cultura, su negocio y la tierra de sus padres. Su mensaje también incluyó una invitación a visitar el restaurante ubicado en: 5455 N Figueroa St, Los Ángeles, CA 90042

Villa’s Tacos ya se convirtió en un símbolo de orgullo latino. Su presencia en el Super Bowl XL celebró a la comunidad trabajadora, migrante, que encuentra en la comida un lazo con sus raíces.