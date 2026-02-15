TE RECOMENDAMOS
Estas a horas de celebrar el Día del Amor y ¿no tienes plan?, en ViveUSA te damos cinco ideas para que puedas darte una escapada en la Ciudad de México sin que gastes una fortuna.
Este año, San Valentín tendrá varias oportunidades para festejarse dado a que tocó en pleno fin de semana, por lo que tienes que tener opciones en caso de que encuentres lleno algún sitio.
Aquí 5 ideas para disfrutar con tu amorcito, crush o con tus amistades que, seguramente, también andan armando plan.
PICNIC NOCTURNO (edición especial)
- Sábado 14 de febrero
- Sede: Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec
- Horario: 8:00 pm a 11:00 pm
- Tip: lleva tu propio mantel, comida y llega con al menos dos horas de anticipación para que alcances lugar
- Cupo limitado
RODADA POR LA AMISTAD, perfecto disfrutar una mañana libre
- Día: 14 de febrero
- Horario: 10:00 am a 3:00 pm
- Ruta: Faro Indios Verdes al Bosque de Aragón
CONCIERTO EN BELLAS ARTES: se presentan la mezzosoprano Encarnación Vázquez; tenor José Luis Ordoñez y en el piano Alberto Cruzprieto
- Fecha: 14 de febrero
- Sede: Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce
- Horario: el concierto arranca a las 6:00 pm, llega antes para encontrar tickets de entrada
- Costo: 75 pesos, boleto general
Si estas tres opciones aún no te convencen o te quedan lejos, te proponemos dos más en las que tendrás que aumentar un poco tu presupuesto de San Valentín, pero no te arrepentirás de vivir una de estas experiencias.
MYSTIKA: Un Viaje Inmersivo Espiritual
- Fecha: 14 y 15 de febrero (aunque hay fechas abiertas para todo el mes)
- Ubicación: Paseo de la Reforma 26, en Torre Cuarzo, en inmediaciones de Torre Caballito
- Costo: 460 pesos por persona (consulta horarios disponibles por día)
ENLIGHTENMENT: una nueva experiencia luminosa
- Fecha: domingo 15 de febrero
- Lugar: Parroquia de la Sagrada Familia
- Costo: desde 225 pesos
- Tip: revisa horarios disponibles
