Estas a horas de celebrar el Día del Amor y ¿no tienes plan?, en ViveUSA te damos cinco ideas para que puedas darte una escapada en la Ciudad de México sin que gastes una fortuna.

Este año, San Valentín tendrá varias oportunidades para festejarse dado a que tocó en pleno fin de semana, por lo que tienes que tener opciones en caso de que encuentres lleno algún sitio.

Aquí 5 ideas para disfrutar con tu amorcito, crush o con tus amistades que, seguramente, también andan armando plan.

PICNIC NOCTURNO (edición especial)

Sábado 14 de febrero

Sede : Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec

: Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec Horario : 8:00 pm a 11:00 pm

: 8:00 pm a 11:00 pm Tip : lleva tu propio mantel, comida y llega con al menos dos horas de anticipación para que alcances lugar

: lleva tu propio mantel, comida y llega con al menos dos horas de anticipación para que alcances lugar Cupo limitado

RODADA POR LA AMISTAD, perfecto disfrutar una mañana libre

Día: 14 de febrero

Horario: 10:00 am a 3:00 pm

Ruta: Faro Indios Verdes al Bosque de Aragón

Este 14 de febrero la @FaroIndiosVerde invita a los amantes de la bicicleta a recorrer la ciudad 🌆🚴🏻🚴🏻‍♀️



En este recorrido las y los asistentes disfrutarán de la pasión por esta actividad en la sociedad contemporánea y también aprenderán consejos prácticos para arreglar una… pic.twitter.com/yqiSeNpeUh — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) February 12, 2026

CONCIERTO EN BELLAS ARTES: se presentan la mezzosoprano Encarnación Vázquez; tenor José Luis Ordoñez y en el piano Alberto Cruzprieto

Fecha: 14 de febrero

Sede: Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce

Horario: el concierto arranca a las 6:00 pm, llega antes para encontrar tickets de entrada

Costo: 75 pesos, boleto general

C omprar y revisar aquí fechas disponibles para Mystika inmersivo

La @MusicaINBAL te invita a los siguientes eventos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes: pic.twitter.com/SORyIq5L3k — PalaciodeBellasArtes (@PalacioOficial) February 13, 2026

Si estas tres opciones aún no te convencen o te quedan lejos, te proponemos dos más en las que tendrás que aumentar un poco tu presupuesto de San Valentín, pero no te arrepentirás de vivir una de estas experiencias.

MYSTIKA: Un Viaje Inmersivo Espiritual

Fecha: 14 y 15 de febrero (aunque hay fechas abiertas para todo el mes)

Ubicación: Paseo de la Reforma 26, en Torre Cuarzo , en inmediaciones de Torre Caballito

, en inmediaciones de Torre Caballito Costo: 460 pesos por persona (consulta horarios disponibles por día)

ENLIGHTENMENT: una nueva experiencia luminosa