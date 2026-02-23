Tras muerte de ‘El Mencho’, resurgió la historia de El Pirata de Culiacán, a quien el capo de la droga mandó a matar poco después de haber hecho un video burlándose.

En medio del caos mediático que se desató en el país por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, en redes sociales ha resurgido la historia del influencer Juan Luis Lagunas, El Pirata de Culiacán, quien fue asesinado a manos de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de que se burlara de su líder.

Fue en 2017 cuando El Pirata perdió la vida a balazos luego de mencionar al Mencho en uno de los videos que solía compartir en redes sociales y decir que se “la pelaba”.

“Aquí se trata de lo que sea. A mí, El Mencho me pela la v*rga”, dijo en ese entonces el influencer.

Después de estos comentarios, El Pirata anunció que viajaría a Zapopan, Jalisco para visitar un bar. A su llegada a dicho lugar, fue abordado por presuntos sicarios del CJNG que le dispararon por lo menos 15 veces.

En un comunicado, la Fiscalía de Jalisco señaló que el influencer, de 17 años, murió horas después del ataque mientras recibía atención médica.

Posteriormente, se informó que el ataque en el bar Mentados Cántaros fue orquestado como parte de una “venganza” por de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho.

¿Quién era El Pirata de Culiacán?

Juan Luis Lagunas Rosales, conocido en internet como El Pirata de Culiacán, fue un influencer y personalidad de redes sociales mexicano que ganó fama entre 2016 y 2017 por sus videos donde mostraba sus excesos con alcohol, armas y un polémico estilo de vida, acumulando cientos de miles de seguidores en plataformas como Facebook y YouTube.

Su apodo y popularidad surgieron gracias a ese contenido irreverente y a frases que se volvieron virales, aunque también lo vincularon con la cultura del narco y la violencia armada.

AL MENCHO SE LO CARGÓ EL PIRATA pic.twitter.com/5hKnMMvKba — COSAS DE NORTEÑOS (@CosasDeNortenos) February 22, 2026

El contenido que normalmente hacía estaba enfocado a un estilo de vida de excesos, especialmente al consumo de alcohol y otras sustancias como cocaína. El Pirata destacaba en estos temas a pesar de ser menor de edad.

Su historia como influencer y posterior objetivo del CJNG se convirtió en un símbolo de los riesgos de la fama en redes sociales y de la violencia en México, siendo recordado y recordado a menudo en memes, canciones y medios, y destacando cómo la búsqueda de notoriedad puede tener consecuencias fatales en contextos de crimen organizado.

Ahora, con la muerte de El Mencho, Juan Luis Lagunas es tendencia en internet con memes en los que lo muestra a bordo de un auto esperando al capo. Por lo regular, cuando algún personaje relevante muere, en internet circulan memes de El Pirata esperando por el fallecido para “llevárselo”.