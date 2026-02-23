Margot Robbie se encargó de acaparar la atención mediática durante el Tropfest 2026, llevado a cabo en Sydney, Australia.

A su paso por la alfombra roja, la celebridad posó frente a las cámaras ataviada con un impresionante look negro, apegado a la estética de su reciente película Cumbres Borrascosas, en la que actúa como Catherine Earnshaw junto a Jacob Elordi.

Margot vistió un vestido sin mangas negro transparente, con un minishort de cintura alta y un bralette con escote en V.

Al conjunto le sumó un par de zapatillas de tacón y un clutch asimétrico en color beige, similar a los reticules que se utilizaban en la Regencia en lugar de un bolso de mano.

La estrella, de 35 años de edad, dejó que el atuendo fuera el protagonista y únicamente resaltó su belleza con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por rubor y un delicado labial rosa sobre los labios.

En los últimos días, después del estreno de la nueva versión de Cumbres Borrascosas, en la que actúa junto a Jacob Elordi, Robbie se ha robado a la atención mediática con impactantes looks de estilo gótico, pero atestados de glamour y lujo, para hacerle honor a su personaje de la oscura Cathy.

Cabe recordar que Margot se metió en su papel de Barbie en 2023 hasta en la vida real, adoptando su estilo y convirtiéndose en toda una muñeca; parece ser que ahora apunta a liderar las nuevas tendencias góticas, con estética del siglo XIX, que traería consigo tras su participación en el filme.

La película dirigida por Emerald Fennell, y coprotagonizada por Elordi como Heathcliff se estrenó el pasado 14 de febrero a nivel internacional rodeada de varias críticas y comentarios mixtos sobre la forma en que fue adaptada.

Mientras los fanáticos del libro han criticado duramente a la producción por no respetar la historia original, los fanáticos de ambos actores han aplaudido la película y resaltado su participación estelar.

Los amantes del cine ya califican el drama de época como “la película del año”, destacando en redes sociales que la historia los hizo “llorar a mares”. Ambientada en los páramos de Yorkshire, la cinta retrata la intensa y tormentosa relación entre Cathy y Heathcliff, protagonistas de la novela Cumbres Borrascosas.

Antes del estreno, la directora Fennell confesó que esperaba precisamente ese tipo de reacción visceral por parte del público. En entrevista con Time Out, aseguró que deseaba ver salas llenas de espectadores riendo, gritando, besándose y, sobre todo, llorando.

“Me encanta ver películas donde la gente tiene una experiencia visceral… queremos una experiencia conectada”, afirmó la cineasta, dejando claro que su objetivo es provocar emociones intensas y memorables en la audiencia.