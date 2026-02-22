En medio de una interminable polémica por la muerte de Julián Figueroa y las múltiples declaraciones que ha hecho la actriz Imelda Tuñón sobre este tema, el exboxeador Julio César Chávez demostró su apoyo a Maribel Guardia y la defendió de las afirmaciones que la señalan como la culpable de la muerte de su hijo. ¿Qué dijo?

En un reciente video compartido en redes sociales, la actriz Maribel Guardia y Julio César Chávez desmintieron públicamente a Imelda Tuñón tras sus declaraciones sobre la muerte de Julián Figueroa. Ambos hablaron sobre los efectos que tiene el implante de naltrexona y aseguraron que no fue la causa del fallecimiento del cantante como sugirió su viuda.

“Eso es totalmente mentira, a la clínica nos han llegado muchos con ese chip, ya drogados y no les ha pasado nada. A mi hijo, yo se lo puse y siguió consumiendo, al principio como que paró poquito, pero después siguió consumiendo con ese chip adentro y no le pasó absolutamente nada”, afirmó el exboxeador poniendo de ejemplo las ocasiones en que su hijo Julio César Jr. lo utilizó para luchar contra las adicciones.

En torno a esto, Julio, que dirige una clínica de rehabilitación, habló sobre el uso del chip de naltrexona y el proceso que una persona adicta atraviesa para llegar a la sobriedad y resaltó que no provoca problemas cardíacos ni la muerte, como lo sugirió Tuñón en sus recientes acusaciones.

“Ese chip no causa la muerte”, aseveró y dijo que él mismo lo había utilizado en el pasado y que los efectos no lo orillaron a la muerte, aunque sí complicó su recuperación debido a que lo usaba mientras continuaba consumiendo drogas.

Más adelante en el clip, la actriz reveló que internó a Julián en varias ocasiones, aunque no funcionó: “A Julián lo interné muchas veces con la esperanza de que lo dejara y no lo logró, hay gente que con un internamiento se salva”.

Asimismo, Maribel explicó que cuando Julián decidió colocarse el implante de naltrexona, ya tenía un periodo de sobriedad, mismo que ocurrió tras salir de un internamiento. Estas afirmaciones contradicen la versión de Imelda sobre que seguía consumiendo sustancias al momento del implante.

Como contexto, hace unos días Tuñón afirmó que Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón fueron los responsables de que Julián Figueroa falleciera en 2023 tras obligarlo a usar un chip de naltrexona, que presuntamente le provocó un infarto. Ahora, el exboxeador desmintió que la actriz tuviera la culpa.

La controversia explotó cuando Imelda Tuñón dio una serie de declaraciones en contra de la actriz, una de ellas afirmando que el dispositivo habría tenido consecuencias fatales en Julián Figueroa luego de que presuntamente lo obligaran a usarlo.

Dentro de estas afirmaciones, Tuñón dijo que su exsuegra había pagado hasta 300 mil pesos a la policía que atendió la muerte de Julián para ocultar lo ocurrido y evitar que se le hiciera una autopsia.

Tras estas declaraciones, Guardia sostuvo que el implante no le provocó el infarto y negó que su esposo tuviera responsabilidad alguna en el caso.