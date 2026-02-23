Sofía Vergara captó la atención de sus seguidores al compartir nuevas imágenes en su cuenta de Instagram durante el fin de semana. La estrella colombiana, de 53 años, se dejó ver disfrutando del clima cálido de Miami mientras posaba bajo el sol con un llamativo bikini negro que destacó su figura.

Aprovechando el momento, la también empresaria utilizó la publicación para promocionar Toty, su línea de productos para el cuidado de la piel. En la foto, Vergara aparece tomando el sol y escribió: “un poquito de sol, pero con @toty”, dejando claro que no pierde oportunidad para impulsar su marca mientras comparte instantes de su vida cotidiana.

Más tarde, la actriz vivió una noche llena de diversión acompañada de sus seres queridos. Entre los asistentes estuvieron su hijo Manolo, de 34 años, así como su madre Margarita y sus hermanas Verónica y Sandra, con quienes celebró al ritmo de la música. La reunión familiar estuvo marcada por risas, baile y un ambiente festivo que quedó plasmado en varias historias y fotografías.

Para la velada, Vergara eligió un vestido con detalles de encaje y anotó: “Noches de Miami con la familia”.

Las fotografías de Sofía Vergara salen a la luz luego de que desmintiera tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.

La actriz habló con E! News sobre la confianza que ha adquirido con el paso de los años. “Cuando llegas a cierta edad, conoces mejor la vida. Esa es una de las cosas divertidas de hacerse mayor: te das cuenta de lo que es importante en la vida y lo que no lo es”.

“Estoy en un negocio en el que siempre nos están mirando, y ahora las cámaras son de alta definición. Es diferente envejecer como una mujer normal en un trabajo normal, pero envejecer frente a una cámara es completamente diferente. Y todas nuestras inseguridades se hacen aún mayores a medida que envejecemos”, declaró.