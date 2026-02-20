La modelo Ashley Graham acaparó todas las miradas al asistir a la fiesta Omega en Milán, Italia, como parte de las festividades en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La estrella de las pasarelas, de 38 años, deslumbró ataviada con un espectacular vestido blanco ajustado a su silueta curvilínea. La prenda era tejida y tenía una abertura que le llegaba arriba del muslo. También contaba con flecos en capas, en la parte de la falda, que añadieron movimiento y glamour.

Graham exhibió sus piernas largas con un par de tacones de aguja altísimos mientras caminaba por la alfombra roja. Recogió su cabellera en una coleta elegante y llevó un maquillaje destacado por el delineador negro y gloss en los labios.

La noche de Ashley en Italia llega después de que hiciera alarde de sus famosas curvas para que todos las vieran el año pasado, mientras caminaba por la pasarela del desfile de moda de Victoria's Secret.

A través de su cuenta de Instagram, Ashley Graham compartió su emoción por formar parte del desfile: “¡¡¡FUE MUY DIVERTIDO!!!! gracias @victoriassecret por invitarme. Significa mucho para mí poder representar a las chicas con curvas en tu pasarela”.

Su mensaje resonó entre sus seguidores, quienes celebraron su participación como un paso más hacia la inclusión en la industria de la moda.

A través de una publicación en Instagram, la modelo plus size escribió que cuando Victoria’s Secret la contactó por primera vez, dudó si participar o no. “Durante años, la marca no parecía estar hecha para alguien como yo. Su visión de la belleza parecía limitada, como si todo lo que creaban fuera para un solo tipo de cuerpo, y no era el mío”, señaló.

“Pero después de sentarme con los líderes de VS, vi un cambio real. Estaban emocionados de que me uniera al programa y me aseguraron que esto no era algo de una sola vez. Las modelos con curvas no eran solo un símbolo: VS realmente quiere ser parte de la revolución de la diversidad corporal”, añadió.

Ashley Graham cuenta que aceptó porque vio el compromiso de la marca de abrazar la diversidad corporal de una manera duradera y significativa. “Entonces dije que sí. Dije que sí para representar a TODAS NOSOTRAS, para estar presente para cada cuerpo que alguna vez se sintió invisible. Y ese es un viaje que estoy orgullosa de recorrer”.

La estadounidense, que ha sido una de las principales promotoras del body positive, por la revista Maxim, ha sido elegida como la mujer más sexy del mundo.

La revista llamó a Ashley Graham como la “reina de las curvas” y la modelo reveló que su cuerpo sufrió grandes cambios tras dar a luz a sus gemelos en 2022, pero se siente más bella y confiada que nunca.