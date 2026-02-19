La actriz Halle Berry deslumbró a sus 9.3 millones de seguidores con un atuendo poco usual. La estrella se sumó a la tendencia ‘sin pantalón’ y usó solamente un suéter rojo, con estampado de corazón, sumado a un par de tacones negros.

Irradió su belleza natural y mandó besos a la cámara. Aumentó el glamour con lentes de sol y amarró su cabellera en una coleta ligeramente despeinada.

No perdió la oportunidad de agradecer a sus fanáticos el apoyo que brindaron a la cinta Crime 101, donde ella es protagonista junto a Chris Hemsworth y Mark Ruffalo.

Halle Berry habló con The Cut sobre su papel de Sharon Coombs en la película Crime 101. De acuerdo con IMDB, la cinta aborda la trama de un ladrón y una corredora de seguros que se encuentran y planean un gran atraco, mientras un detective les pisa los talones.

La actriz señaló que la cinta también aborda el problema del edadismo y cómo las mujeres suelen ser excluidas a medida que envejecen. “El personaje me resonó profundamente. Llegas a una edad en la que te sientes marginada, devaluada. Lo sientes en el trabajo. Lo sientes en la sociedad” y agregó: “No voy a permitir que me borren. Voy a hablar más alto que nunca”, al abordar el edadismo en Hollywood.

Entre diversos proyectos, Halle Berry lanzó Raspin, una plataforma de atención médica para la menopausia y la mujer que tiene como objetivo reorientar la conversación en torno a la menopausia y la perimenopausia en 2020.

Desde entonces, ha cambiado el nombre para que se centre más directamente en la salud y la longevidad de las mujeres. “Tengo casi 60 años. Luchar por la salud de las mujeres se siente como una causa formidable para mi segundo acto”, dijo.

“Me di cuenta de que sólo nosotras, las mujeres, podemos desestigmatizar esto hablando de ello, haciéndolo aceptable, hablando de ello con nuestros maridos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo”, añadió.

Halle Berry dijo a la revista Marie Claire que no le teme al envejecimiento, pues ahora se siente mejor y más fuerte que en sus años de juventud. Asimismo, constantemente realiza “estrictos rituales de bienestar”.

Ella atribuye a la terapia de luz roja, a las sesiones rutinarias en el gimnasio y a una dieta sin azúcar el haberla mantenido joven. Toma vitaminas y suplementos de manera cotidiana.

“La edad es sólo un número que nos ponen al nacer. Siento que ahora estoy en la cima. El azúcar es el enemigo. No podrían ponerme nada dulce delante ahora mismo y pagarme por comerlo. Simplemente no me interesa”.