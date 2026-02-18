Tras la euforia por Bad Bunny y su participación en el medio tiempo del Super Bowl, Melania Trump está siendo blanco de críticas y burlas por su inglés y el acento esloveno.

En redes sociales se hizo viral un video de la primera dama de Estados Unidos hablando en frente a las tropas de las Fuerza Especiales en Fort Bragg, Carolina del Norte, que generó burlas por su acento, siendo que Melania no es estadounidense de nacimiento y el inglés no es su primera lengua.

Los internautas la han criticado por su forma de hablar y han comparado su inglés con el de Bad Bunny. Un usuario de X escribió: “Entiendo el inglés de Bad Bunny mucho mejor que el el galimatías (caos) de Melania”.

Según se comenta, Melania ha estado en Estados Unidos durante casi 3 décadas y aún así “no habla inglés correctamente”. “30 años para aprender inglés con todo el tiempo, dinero y recursos necesarios para contratar profesores y tutores para mejorar. Ni siquiera tenía trabajo, así que ¿qué hizo todo este tiempo?”, cuestionó un usuario en X.

NO TE PIERDAS: Hailey Bieber baila envuelta en toallas y desata furor en Instagram durante su viaje a Australia

Otros usuarios se preguntaron cómo Donald Trump se atrevió a criticar el inglés de Bad Bunny siendo que su esposa, una migrante eslovena, no tiene acento estadounidense y su inglés “es deficiente” y “vergonzoso”. “Es una ironía descomunal” y “una vergüenza para los estadounidenses”, dijeron.

Aunado a esto, los usuarios dijeron que Melania habla como un “niño de cinco años”, sin “coherencia” ni “fluidez” y que de nada le sirve ser políglota si ningún idioma se le entiende: “Melania habla varios idiomas, pero no es buena en ninguno de ellos”.

30 years to LEARN ENGLISH with all the time, money and resources needed to hire teachers and tutors to improve. She didn't even have a job so what was she doing all that time? @MELANIATRUMP https://t.co/5cIqADcWT4 — Sarah Larchmont (@SarahLarchmont) February 14, 2026

En torno a la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio en el medio tiempo del Super Bowl 2026, Donald Trump dedicó algunas publicaciones en Truth Social sobre el show, criticando al cantante puertorriqueño por no hablar con claridad y por no dar un concierto “americano”.

El presidente señaló que no se le entiende “ni una sola palabra” y que su show, representativo para los latinos, principalmente, fue “terrible” y una “vergüenza” que no representa la “grandeza de Estados Unidos”.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo. Es terrible, enfrenta a la grandeza de Estados Unidos, ya no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia (...) El baile es repugnante, especialmente para los niños que lo ven en todo Estados Unidos y el resto del mundo”, apuntó.

Además de Bad Bunny, Melania también fue comparada con Joe Biden y su inglés ya que, según los comentaristas, al expresidente tampoco se le entendía su pronunciación a pesar de ser nativo.

Se sabe que Biden tiene antecedentes de haber padecido tartamudez en su juventud, por lo que su pronunciación, se llegó a afirmar, fue afectada en varias ocasiones, durante sus discursos políticos y de campañas electorales.