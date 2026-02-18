TE RECOMENDAMOS

La expectativa por la nueva temporada de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo está más encendida que nunca; el reality show acaparó los reflectores ya que entre sus participantes se encuentra el diputado federal , una noticia que ha generado toda clase de reacciones debido al puesto público que ejerce. Es así como da inicio este programa que cuenta con la participación de 21 celebridades. ¿Ya las conoces? Entérate quiénes son.

Sin duda, La Casa de Los Famosos es de los programas favoritos del público por la polémica que genera y los escándalos que surgen. En esta edición de Telemundo se sumaron varios participantes, incluido Sergio Mayer, quien hasta hace unos días se desempeñaba como diputado federal del distrito 6 de la Ciudad de México, que corresponde a las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Antes de ‘encerrarse’ en La Casa de los Famosos, Sergio Mayer pidió licencia indefinida para ausentarse en la Cámara de Diputados, ya que el reality dura entre 13 y 17 semanas (a no ser que salga antes).

De acuerdo con lo revelado por el programa de Telemundo, en esta edición de 2026 se añadirá la dinámica ‘El Destierro’, que será un tipo de castigo para dos habitantes, quienes pasarán varios días apartados del resto de la casa.

Entre los nombres que aparecen en la alineación de La Casa de los Famosos 2026 figuran actores, influencers y celebridades de todo tipo, tales como:

  • Laura Zapata
  • Josh Martínez
  • Laura G
  • Fabio Agostini
  • Zoe Bayona
  • Julia Argüelles
  • Stefano Piccioni
  • Celinee Sanos
  • Kenny Rodríguez
  • Caeli
  • Kunno
  • Vanessa Arias
  • Yoridan Martínez
  • Lupita Jones
  • Jailyne Ojeda
  • Kenzo
  • Curvy Zelma
  • El Divo
  • Horacio Panchieri
  • Oriana Marzoli

Fans del programa aseguran que esta podría ser la temporada “más explosiva” hasta ahora por la cantidad de famosos polémicos que integran el reality show.

