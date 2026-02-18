La expectativa por la nueva temporada de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo está más encendida que nunca; el reality show acaparó los reflectores ya que entre sus participantes se encuentra el diputado federal Sergio Mayer, una noticia que ha generado toda clase de reacciones debido al puesto público que ejerce. Es así como da inicio este programa que cuenta con la participación de 21 celebridades. ¿Ya las conoces? Entérate quiénes son.

Sin duda, La Casa de Los Famosos es de los programas favoritos del público por la polémica que genera y los escándalos que surgen. En esta edición de Telemundo se sumaron varios participantes, incluido Sergio Mayer, quien hasta hace unos días se desempeñaba como diputado federal del distrito 6 de la Ciudad de México, que corresponde a las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Antes de ‘encerrarse’ en La Casa de los Famosos, Sergio Mayer pidió licencia indefinida para ausentarse en la Cámara de Diputados, ya que el reality dura entre 13 y 17 semanas (a no ser que salga antes).

De acuerdo con lo revelado por el programa de Telemundo, en esta edición de 2026 se añadirá la dinámica ‘El Destierro’, que será un tipo de castigo para dos habitantes, quienes pasarán varios días apartados del resto de la casa.

Entre los nombres que aparecen en la alineación de La Casa de los Famosos 2026 figuran actores, influencers y celebridades de todo tipo, tales como:

Laura Zapata

Josh Martínez

Laura G

Fabio Agostini

Zoe Bayona

Julia Argüelles

Stefano Piccioni

Celinee Sanos

Kenny Rodríguez

Caeli

Kunno

Vanessa Arias

Yoridan Martínez

Lupita Jones

Jailyne Ojeda

Kenzo

Curvy Zelma

El Divo

Horacio Panchieri

Oriana Marzoli

Fans del programa aseguran que esta podría ser la temporada “más explosiva” hasta ahora por la cantidad de famosos polémicos que integran el reality show.