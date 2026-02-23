Pese a que las autoridades mexicanas informaron este lunes, 23 de febrero, que ya no había ningún bloqueo en el territorio como los registrados ayer domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , “El Mencho”, hoy se reportan algunos bloqueos e incendios de vehículos en la sierra de Aguililla, Michoacán, pueblo natal del narcotraficante.

🚨 Se registran bloqueos en la carretera Apatzingán - Aguililla en el municipio de Buenavista Tomatlan, en Michoacán. pic.twitter.com/n4st9DFdKc — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 23, 2026

De acuerdo con información del C5 Michoacán hay reportes de afectaciones viales en los siguientes puntos:

La Piedad: Carretera La Piedad-Yurécuaro a la altura del parador el Maguey.

Coalcomán: Salida a Colima a la altura de Rancho Thalía y a la altura de la Chichihua.

Aquila/Chinicuila: Ranchería de Tehuantepec y diversas zonas del municipio.

Apatzingán: Carretera Apatzingán-Aguililla, en el puente que divide Apatzingán con Buenavista, lugar denominado "La Huina".

Vista Hermosa: Autopista de Occidente KM393 a la altura de la Caseta de Cobro con dirección a Morelia.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó también que los bloqueos en la entidad ya fueron desactivados y que las autoridades trabajan en la remoción de los vehículos incendiados.

¿Qué pasó ayer en Jalisco? ¿Quién es el Mencho?

El ejército mexicano abatió el domingo al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Eso decapitó lo que se había convertido en el cártel más poderoso de México.

Durante la ola de violencia desencadenada por el CJNG murieron más de 60 personas, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía y una mujer, además de 40 integrantes de la delincuencia organizada. También se reportaron más de 200 bloqueos terrestres.