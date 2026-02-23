La ola de violencia desatada este domingo en el estado de Jalisco provocó que mil 80 visitantes del Zoológico de Guadalajara quedaran varados por casi 24 horas en el lugar debido al pico de inseguridad a nivel estatal y local.

De acuerdo con información de El Universal, entre los turistas resguardados había bebés y personas de la tercera edad , algunas familias originarias de los estados de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán.

Por su parte, el director del Zoológico de Guadalajara, Luis Soto Rendón, explicó al periódico El Occidente, que durante las primeras horas de ayer la afluencia de turistas y excursiones fue la usual.

Sin embargo, para las 9:00 de la mañana que se estableció el código rojo en la entidad decidieron cerrar sus puertas y priorizar la seguridad de los asistentes.

" Estas personas que ya se encontraban en el perímetro zoológico, venían de otros estados y por eso determinamos tenerlos dentro de nuestras instalaciones, no evacuarlos, darles refugio de algún modo y resguardarlos dentro de nuestras instalaciones. En ese momento consideramos que era lo más seguro, dado que no había condiciones para que regresaran a la calle ni mucho menos a la carretera ", explicó.

Cabe destacar que este fin de semana en el estado de Jalisco se registró la quema de camiones, autos, el cierre del paso vehicular y el enfrentamiento de las fuerzas federales con el crimen organizado como parte del operativo desplegado en el país para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los principales traficantes de fentanilo.

El director del zoológico comentó que los turistas pasaron la noche en los vehículos que había llegado: autos, camionetas y autobuses.

Recibieron ayuda e insumos como leche, pañales y medicamentos para personas diabéticas con las que atendieron la emergencia en coordinación con el personal gobierno municipal y estatal.

"Tuvimos presencia permanente de la policía municipal de Guadalajara, de la policía Metropolitana y de la policía estatal de Jalisco", ahondó.

🦁🚨 El director general del Zoológico Guadalajara habló con El Occidental sobre el resguardo que se brindó la noche de ayer.



📹 Aurelio Magaña / El Occidental pic.twitter.com/fPL1zyN7ic — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) February 23, 2026

Afirmó que a partir de las 8:30 de la mañana de este lunes tras reportarse el libre paso en las carreteras del país, cerca de 500 turista salieron con rumbo sus ciudades de origen y el resto irá abandonando el zoológico durante el día.

Foto: EFE/ Francisco Guasco

¿Cuál fue el saldo tras el abatimiento de "El Mencho" en Jalisco?

Tras horas del despliegue de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en Jalisco, Michoacán y Guanajuato de este 22 de febrero y el reporte de una ola de violencia en 17 estados más, la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre la captura y deceso de "El Mecho" en Tapalpa, Jalisco.

Por su parte, este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la muerte de 28 personas, 25 de ellas elementos de la Guardia Nacional, un guardia de prisiones, un elemento de la fiscalía y una mujer.

Además, se contabilizó el fallecimiento de 40 miembros del crimen organizado derivado del operativo y los choques contra las fuerzas federales en todo el país.