El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo armado en la mañana del domingo 22 de febrero en Jalisco, ha dejado vacío el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles del narcotráfico más poderosos del mundo.

Su muerte ha desatado una serie de dudas sobre quién será el o la siguiente líder de la organización criminal y si será alguno de los hijos que tuvo con su exesposa Rosalinda González Valencia, La Jefa. Hay que tomar en cuenta que el capo de la droga tiene tres hijos, de acuerdo con información pública disponible.

Rubén Oseguera González, El Menchito, es el hijo más conocido de Oseguera. En 2025 fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de cárcel, por delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas en conspiración de drogas.

De acuerdo con los informes, Rubén Oseguera fue sentenciado en marzo de 2025 en el tribunal federal de Washington.

Por su parte, Laisha Michelle Oseguera González es la hija menor de El Mencho. Al igual que su familia, está vinculada al narco.

En noviembre de 2024 se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había detenido a Cristian Fernando Gutiérrez, El Guacho, pareja de Laisha y yerno del Mencho.

En 2021, Laisha y Gutiérrez secuestraron a dos agentes de la Secretaría de Marina en Jalisco a cuenta de la captura de La Jefa. Después del rescate de los elementos, la pareja huyó a Estados Unidos.

Además de estos dos descendientes, El Mencho tiene otra hija, Jessica Johanna Oseguera, La Negra, quien en recientes horas ha ganado relevancia por ser la posible heredera del CJNG tras la muerte del capo.

Si bien no está claro que tome el liderazgo de la organización, su nombre figura en los medios de comunicación y ha destacado desde que se reportó el abatimiento de su padre en Tapalpa, Jalisco este domingo. Pero…

¿Quién es Jessica Oseguera, La Negra? ¿Será la nueva líder del CJNG?

Se sabe que es la hija mediana del capo de la droga y Rosalinda González y que actualmente vive en Estados Unidos.

En 2022, La Negra fue puesta en libertad tras cumplir 30 meses de prisión por delitos vinculados a la administración de empresas fichadas por blanqueo de dinero proveniente de la venta de drogas en Estados Unidos.

Previamente, en 2020, Jessica Oseguera fue arrestada en Washington al salir de la corte federal del Distrito de Columbia tras haber asistido a una audiencia de su hermano Rubén Oseguera.

De acuerdo con datos disponibles, La Negra nació en California, Estados Unidos, pero pasó parte de su vida en México tras la deportación de su padre. Según se afirma, estudió mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Jalisco.