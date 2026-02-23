Debido a que mañana martes 24 de febrero en México se conmemora el Día de la Bandera, los padres de familia están atentos para saber si mañana habrá o no clases en escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el país.

De acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mañana es un día regular, por lo que sí habrá clases en todos los planteles.

¿Continúa la suspensión de clases tras la muerte de "El Mencho?

En medio de la ola de violencia reportada este domingo en 20 entidades por el enfrentamiento de las fuerzas federales contra el crimen organizado que derivó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", las autoridades educativas de 12 entidades suspendieron clases presenciales para este lunes 23 de febrero.

En algunos casos fue en todo el estado y en otros se limitó a municipios específicos.

Ante ello, aún se espera que en las próximas horas la SEP dé a conocer si se reanudan las clases, si continúan suspendidas o permanecen, en algunos casos, a distancia.

Cabe mencionar que este 23 de febrero por indicaciones de las autoridades educativas estatales no hubo clases en:

Baja California : se implementó modalidad a distancia

: se implementó modalidad a distancia Colima

Estado de México : suspensión de clases en 14 municipios

: suspensión de clases en 14 municipios Guanajuato

Hidalgo : suspensión de clases presenciales en 11 localidades

: suspensión de clases presenciales en 11 localidades Jalisco

Michoacán

Nayarit

Oaxaca : zona del Istmo

: zona del Istmo Puebla : fue por las bajas temperaturas

: Querétaro

Zacatecas: clases a distancia en cinco municipios

De acuerdo con algunos comunicados emitidos por las dependencias educativas, la cancelación de clases fue para garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar tras la ola de violencia generada en respuesta de los operativos de seguridad implementados por las fuerzas de seguridad.

Durante, la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró a la ciudadanía que se está resguardando la paz y la seguridad en el país luego de los más de 250 bloqueos, cancelación de vuelos, quema de vehículos y enfrentamientos en las calles entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.