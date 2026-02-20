Si tú como muchos mexicanos ya están esperando las vacaciones de Semana Santa 2026, es muy importante que te enteres sobre cuánto duran y cuántos días de descanso tendrás durante este periodo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó los días exactos que no habrá clases y dejó en claro quiénes tendrán 1 y 2 semanas de descanso. ¡Entérate!

Además del significado religioso que tiene la Semana Santa para muchas personas, este periodo también representa un respiro para miles, ya que durante dicha conmemoración se otorgan días de descanso que los mexicanos aprovechan para planear viajes con la familia o simplemente para disfrutar de la calma en sus hogares.

Si bien es cierto que durante la Semana Santa estudiantes y trabajadores no van a la escuela o a la oficina, el tiempo que se les da es distinto para cada uno; por un lado, hay quienes tienen una semana de vacaciones, mientras que otros disfrutan de dos semanas. La SEP ha sido clara en este tema y estableció, en su caso, quiénes tienen la oportunidad de disfrutar de 14 días de descanso.

¿Quiénes tendrán dos semanas de vacaciones en Semana Santa 2026?

Tendrán dos semanas de vacaciones en Semana Santa 2026 aquellos estudiantes que acudan a planteles y escuelas de la SEP o que estén incorporadas a dicho instituto. De acuerdo con el calendario de la dependencia, las vacaciones de Semana Santa empiezan el 30 de marzo y terminan el 10 de abril.

¿Quiénes tendrán una semana de vacaciones en Semana Santa 2026?

Todos aquellos estudiantes que no formen parte de la SEP únicamente podrán disfrutar de una semana de vacaciones durante el periodo de Semana Santa, es decir, que, por ejemplo, los alumnos de la UNAM solamente podrán descansar del 30 de marzo al 3 de abril.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la Semana Santa?

¿Qué pasa con los trabajadores mexicanos? En este caso, es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo establece que el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria no son considerados días de descanso obligatorio, sin embargo, cada empresa puede disponer del periodo vacacional si así lo considera. Te aconsejamos que preguntes directamente al área de Recursos Humanos.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa de 2026?

Las vacaciones de Semana Santa serán del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, por lo que el regreso a clases será hasta el lunes 13 de abril. Toma en cuenta que estas fechas aplican para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de públicas como en planteles privados incorporados a la SEP.

¿Cuándo es Jueves y Viernes Santo en 2026?

El Jueves Santo es el 2 de abril, mientras que Viernes Santo es 3 de abril.