La Cuaresma 2026 ya inició este miércoles 18 de abril con la celebración católica del Miércoles de Ceniza y concluirá con la Semana Santa. Este periodo litúrgico prepara a la iglesia ya los fieles para la Pascua, que es la celebración más grande para la religión en la que se conmemora la Resurrección de Jesucristo.

Con la celebración del Miércoles de Ceniza se da arranque a la cuenta regresiva para que se lleven a cabo las primeras vacaciones oficiales en México, posteriores al Año Nuevo.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026? Fechas oficiales, según la SEP

Hacia la recta final de la Cuaresma hay dos semanas de vacaciones marcadas en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las vacaciones de Semana Santa darán inicio el domingo 29 de marzo , día en el que se celebra el Domingo de Ramos y terminarán el domingo 5 de marzo con el Domingo de Pascua, también conocido como Domingo de Resurrección. Dentro de este periodo se incluyen el Jueves y el Viernes Santo, así como el Sábado de Gloria.

En estas dos semanas, millones de estudiantes de educación básica tendrán un descanso marcado en el calendario escolar del ciclo 2025-2026. Por su parte, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sólo descansarán la primera semana, del 20 de marzo al 3 de abril.

Cabe recordar que ningún día de las vacaciones de Semana Santa es de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que todos los empleados deberían laborar con normalidad, salvo las decisiones de su lugar de trabajo o sus periodos vacacionales personales.

Los únicos días de descanso obligatorio establecidos por ley en México son los señalados en el artículo 74 de la LFT, y Semana Santa no figura oficialmente en esa lista. Esto significa que, legalmente, las empresas pueden operar con normalidad, aunque en la práctica muchas otorgan esos días como parte de políticas internas o vacaciones colectivas.

Con esto en mente, muchas empresas, bancos, escuelas privadas y oficinas gubernamentales pueden suspender actividades por usos y costumbres tanto el Jueves (2 de abril) como el Viernes Santo (3 de abril) o acortar la jornada.

En cuanto al sector bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) regularmente autoriza la suspensión de operaciones el Jueves y Viernes Santo, por lo que las sucursales físicas no abren esos días, aunque los servicios digitales y los cajeros automáticos continúan funcionando con normalidad. Esto es relevante para quienes planean viajes o movimientos financieros durante el periodo vacacional.

Si eres trabajador, conviene consultar tu reglamento interno o llega a un acuerdo con tu patrón para poder disfrutar de las vacaciones; si eres estudiante, revisa tu calendario escolar para confirmar las fechas exactas del regreso a clases.