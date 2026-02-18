El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó un mensaje respecto al estatus de las visas estadounidenses, subrayando que no deben considerarse un beneficio permanente ni asegurado. “Lo he dicho repetidamente: las visas no son un derecho”.

Según Rubio, la visa es una autorización condicionada y su vigencia depende del estricto cumplimiento de las normas que Estados Unidos establece para sus visitantes.

El funcionario expresó su sorpresa ante la "persistente confusión que percibe entre" algunos viajeros. “No sé por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo”, señaló al referirse a quienes asumen que la sola aprobación inicial garantiza un derecho duradero.

'I'VE SAID THIS REPEATEDLY': Secretary of State Marco Rubio says visas are not a guaranteed right:



"I don't know why it's so hard for some to comprehend it."



"No one is entitled to a visa."



"If you enter our country as a visitor... and you undertake activities that are against… pic.twitter.com/hkQsRZqyeR — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

Con ello, insistió en que dicha percepción es errónea y puede llevar a consecuencias graves para quienes infrinjan las reglas migratorias o las condiciones asociadas a su estancia.

Rubio enfatizó que el gobierno estadounidense tiene plena facultad para revocar una visa cuando detecta conductas que representen riesgos o incumplimientos. “Si entra a nuestro país como visitante... y realiza actividades que van en contra de los intereses nacionales, la seguridad nacional de Estados Unidos, le retiraremos la visa”.

¿Por qué puede cancelarse una visa?

El gobierno de Estados Unidos dice que tiene la facultad de revocar cualquier visa cuando considere que el titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. Las razones pueden incluir:

Permanecer más tiempo del autorizado en Estados Unidos.

Participar en actividades delictivas o representar un riesgo para la seguridad pública.

Vínculos con grupos terroristas o actividades relacionadas con el terrorismo.

Información que indique que mantener la visa no conviene a los intereses del país.

Un vocero de la Embajada de Estados Unidos agrega que “el Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla. No es necesario que exista una condena penal. Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.

¿Cómo se realiza este proceso?

La revisión de visas es constante y discreta, señalan. El Departamento de Estado evalúa regularmente las visas otorgadas y toma decisiones basadas en la ley estadounidense, políticas internas y el interés nacional. Por motivos de privacidad, estas cancelaciones no se hacen públicas, pero la persona afectada sí es notificada.

Otras razones comunes para la cancelación

Además de los motivos generales, existen situaciones específicas que pueden llevar a la revocación de una visa:

Inelegibilidad para la categoría de visa otorgada: Por ejemplo, si una persona trabaja o estudia con una visa de turista.

Cruce previo sin documentos: Si se descubre que el titular ingresó ilegalmente en el pasado.

Estancia prolongada sin autorización: Si no se solicita una extensión formal.

Manipulación física de la visa: Si la visa fue retirada del pasaporte en el que fue emitida.

Arresto por conducir bajo influencia de alcohol o drogas.

Condenas previas: Como robo, violencia doméstica, posesión de drogas o venta de alcohol a menores.