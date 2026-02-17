¿Estás por iniciar tu trámite de visa americana de turista? Las fechas de citas disponibles varían en la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. Mientras algunos tienen citas casi inmediatas, otros tienen tiempos de espera de más de un año.

Te dejamos el calendario con nuevas fechas para tramitar la visa americana por primera vez, de acuerdo con el Servicio Oficial de Citas de Visa. Si quieres tu cita con mayor rapidez, elige un consulado con fechas de cita más cercanas.

Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

Guadalajara: 28 de septiembre de 2026.

Hermosillo: 27 de julio de 2026.

Matamoros: 17 de agosto de 2026.

Mérida: 8 de abril de 2026.

Ciudad de México: 12 de mayo de 2026.

Monterrey: 30 de junio de 2026.

Nogales: 22 de febrero de 2026.

Nuevo Laredo: 22 de mayo de 2026.

Tijuana: 22 de febrero de 2026.

Pasos para tramitar tu visa americana de turista

1. Pasaporte. Antes de solicitar la visa, debes tener un pasaporte mexicano vigente. Ten en cuenta que el costo del pasaporte aumentó este año. Puedes sacar la cita por teléfono, por internet o por WhatsApp.

2. Llena el formato DS-160. Este formato es el paso más importante. En él, darás información personal que ayudará al gobierno estadounidense a decidir si eres apto o no para obtener la visa. El formato tiene 13 secciones en donde se te preguntará sobre tu vida personal, laboral y familiar.

3. Saca la cita para entrevista, huellas digitales y paga el costo de la visa. Después de llenar el formato DS-160, deberás crear una cuenta de usuario en el Servicio Oficial de Citas de Visa. Necesitarás un correo electrónico y el ID que el formato te generó.

Ahí se te proporcionará la información para que pagues la visa. Una vez reflejado el pago, el sistema te dará acceso a las fechas de cita. Elegirás primero la cita en el CAS para la toma de fotografía y huellas. Y luego, si eres candidato, el día de tu entrevista. También seleccionarás la manera y el lugar de entrega de tu visa.

4. Ve al CAS para toma de fotografía y huellas. En el día que hayas seleccionado, deberás presentarte en el Centro de Atención a Solicitantes para que tomen tus huellas dactilares y fotografía digital.

5. Asiste a la entrevista. Este paso es obligatorio para las personas que piden la visa por primera vez, o aquellos que no la renovaron en menos de 12 meses cuando expiró.

6. Recoge tu visa. Una vez que tu visa fue aprobada, no existe una fecha exacta de entrega porque el tiempo de verificación de la solicitud e impresión varía de acuerdo a cada solicitante. Aunque en promedio son de 3 a 4 semanas posteriores a la entrevista con el oficial consular.

Tienes dos formas de recogerla. La primera es ir por ella al Centro de Atención a Solicitantes, el departamento te notificará por correo cuando esté lista. O te puede ser enviada por mensajería por un costo extra.