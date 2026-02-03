El inicio de la Cuaresma, según la Iglesia Católica, marca el periodo de 40 días de reflexión para conmemorarse la Pasión de Cristo durante la Semana Santa, cuyas fechas emblemáticas cambian cada año de acuerdo con su calendario litúrgico.

Por ello, te damos las fechas claves que conforman este rito católico, que es considerada una de las fiestas religiosas más importantes, las cuales en las escuelas se empalman con vacaciones y en algunas dependencias gubernamentales suelen dar días de descanso.

¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026?

Este año, la celebración del Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero.

Fecha que marca un tiempo de reflexión, oración y ayuno para los feligreses que buscan prepararse espiritualmente para la Semana Santa.

Cabe destacar que el Miércoles de Ceniza no es un día de asueto . Durante este día los fieles creyentes del catolicismo acuden a misa a la imposición de ceniza en la frente o en la cabeza como parte de su práctica religiosa.

¿Cuándo es Semana Santa 2026 en México?

La Semana Santa inicia en la parte final de la Cuaresma, ya que también cada año cambia, te damos las fechas clave de esta celebración católica:

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo : 3 de abril

: 3 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril (fin de la Semana Santa)

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

De acuerdo con el Calendario Escolar de la SEP 2025-2026, estas son las fechas de las vacaciones de Semana Santa programadas para este año, las cuales son indicadas para escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria de México.