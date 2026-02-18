El proyecto ToxFree LIFE for All, cofundado por miembros de la Unión Europea, alertaron sobre la presencia de sustancias tóxicas ligadas al cáncer, daño hepático y hormonal en los materiales de los que están fabricados los audífonos que son popularmente usados por la población mundial.

De acuerdo con el estudio realizado por la Asociación de Consumidores Conscientes integrante de este proyecto social probó 60 productos distribuidos a finales del año pasado en Hungría, Austria, República Checa o que están a la venta en línea por Shein o Temu, entre los que había:

Audífonos para gamer

Audífonos para adultos , alámbricos e inalámbricos

, alámbricos e inalámbricos Audífonos para niños

De marcas como Apple, Samsung, Panasonic, JBL, Sony, Huawei, Philips, Panasonic, entre otros.

El reporte de ToxFree LIFE for All, que también fue publicado por el medio estadounidense Daily Mail, informó que del análisis sólo 25 auriculares son de uso recomendable, siete de forma limitada y 28 no son recomendables debido a la presencia de químicos identificados como Bisfenol A (BPA), Bisfenol S (BPS) y compuestos llamados ftalatos.

Dichas sustancias al estar en contacto con la piel pueden presentar efectos similares al estrógeno, hormona que podría incidir en el desarrollo de los menores e interferir en los sistemas hormonales en adultos, además, de afectar la fertilidad.

También hallaron la presencia de parafinas cloradas relacionadas con enfermedades hepáticas.

Además, se alerta de la presencia de los "químicos para siempre" o como su nombre científico los identifica como PFAS, los cuales se llegan a usar en productos impermeables, espumas contraincendios y antiadherentes, que al ser consumidos por personas pueden causar problemas de salud.

El análisis detalló que, si bien no existe un riesgo inmediato a la exposición de estos químicos en pequeñas dosis, la preocupación surge por la combinación de ellos, además, de que algunos audífonos son usados para ejercitarse momento en que al sudar las sustancias entran en mayor contacto con la piel.

"Las exposiciones a largo plazo, especialmente para grupos vulnerables como los adolescentes, son motivo de gran preocupación".

Lista de audífonos analizados por la presencia de toxinas

El reporte tomó en cuenta las partes de los auriculares que clasificando la presencia de toxinas de acuerdo a colores y por:

Partes que tocan el oído

Las que no tocan directamente la oreja

Clasificó por las condiciones de seguridad en general

El rango se midió en:

Verde : de 0 a 0.8 mg/kg de bisfenoles nocivos

: de 0 a 0.8 mg/kg de bisfenoles nocivos Amarillo : va de 0.8 a 10 mg/kg

: va de 0.8 a 10 mg/kg Rojo: se detectó más de 10 mg/kg, el cual "rebasa el límite mencionado por la Agencia Europea de Sustancias Químicas"

Entre los audífonos evaluados están:

AirPods Max 2024 : verde, amarillo y verde

: verde, amarillo y verde Sony WH-1000XM5: verde, verde, verde

JBL Tune 72BT: verde, verde, verde

Sony Ult Wear : amarillo, amarillo, amarillo

: amarillo, amarillo, amarillo Apple Air Pods Pro 2 generación USB-C: verde, verde, verde

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: amarillo, rojo, rojo

JBL Tour Pro 3: verde, amarillo, verde

Sony WP-1000XM% con cancelación de ruido: amarillo, rojo, rojo

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro : verde, rojo, rojo

: verde, rojo, rojo Auriculares Jlab Jbuds Mini: verde,, rojo, rojo

ISY IHP-1001-BL para niños, azul: verde, verde, verde

Audífonos Bose Quiet Comfort: rojo, verde, rojo

Audífonos Bose Quiet Comfort Ultra : verde, amarillo, verde

: verde, amarillo, verde Beats Solo : verde, rojo, rojo

: verde, rojo, rojo Bluetooth de moda Barbie de Lisciani : amarillo, verde, amarillo

: amarillo, verde, amarillo Philips TAK4206: verde, verde, verde

Onikuma B90 con orejas de gato rosa : verde, verde, verde

: verde, verde, verde Auriculares inalámbricos Kodak Max 400+: amarillo, verde, amarillo

Para consultar la lista completa revisa el sitio: tesztek.tudatosvasarlo.hu/fejhallgatok-vegyi-anyag-teszt/