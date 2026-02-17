El año del Caballo de Fuego en el Calendario Chino inició este martes 17 de febrero, por lo que este nuevo ciclo en la cultura oriental apunta a que será uno muy dinámico.

Aunque este fin de semana de San Valentín en la Ciudad de México se realizaron varios eventos y desfiles con motivo de este nuevo año o Festival de la Primavera, hoy todavía puedes celebrar la entrada de este animal, que en el zodiaco chino ocupa el lugar séptimo.

¿Dónde celebrar el año nuevo chino, el años del caballo, en CDMX?

De acuerdo con la tradición oriental, el zodiaco chino se asemeja al occidental en tanto que ambos se basan en periodos de nacimiento y cuentan con 12 símbolos, si bien el sistema oriental deriva de reflexiones ancestrales, en lugar de partir de la astrología, según explica The Beijing Center for Chinese Studies (TBC).

Ante la efervescencia que causan los nuevos inicios entre la población, aquí te decimos a dónde ir este martes 17 de febrero para celebrar la entrada del Caballo de Fuego en la Ciudad de México:

Museo Nacional de Bellas Artes: invitó a conocer las piezas en la que aparece el caballo

invitó a conocer las piezas en la que aparece el caballo Barrio Chino : puedes asistir a este espacio ubicado en frente a la Alameda Central para tomarte fotos en los arcos, comprar alguna figura de caballo en sus decenas de puestos que se instalan con motivo a esta celebración, además, podrías encontrarte algunas danzas tradicionales

: puedes asistir a este espacio ubicado en frente a la Alameda Central para tomarte fotos en los arcos, comprar alguna figura de caballo en sus decenas de puestos que se instalan con motivo a esta celebración, además, podrías encontrarte algunas Disfruta de comida y bebidas especiales con motivo del Caballo de Fuego en: P.F Changs y en Hong King Restaurant

¿Cuáles son las frases para felicitar este Año Nuevo chino?

Aunque no hay alguna frase en particular para felicitar la entrada de este año nuevo marcado en el calendario chino, tanto el embajador de China en México como en otras cuentas asiáticas, la tendencia es desear abundancia y prosperidad.

¡Les deseo a todos un próspero Año del Caballo!

¡Que este año les traiga energía ilimitada y un gran impulso para crecer!#AñoNuevoChino pic.twitter.com/u5FwD8aCt7 — Zhang Run 张润 (@EmbZhangRun) February 16, 2026

¿Qué es el año del Caballo de Fuego y cómo conocer mi signo?

El Caballo, que representa a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 2022, 2014 y 2026, es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino.

Asimismo, de acuerdo con la tradición popular cada signo corresponde a un ciclo de 12 años entre cada uno, por lo que te presentamos la lista de acuerdo al orden que tienen los animales en el zodiaco oriental y puedas encontrar tu año de nacimiento:

Rata : 1924, 1936, 1948,1960,1972,1984,1996,2008, 2020

: 1924, 1936, 1948,1960,1972,1984,1996,2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo: en curso

Oveja : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Cabe mencionar que los 12 animales se combinan con "los cinco elementos fundamentales del Universo". Estos son el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, y cada uno de ellos reina durante dos años, uno bajo el 'Yin' y otro bajo el 'Yang', símbolos taoístas relacionados con el equilibrio.

¿Cuáles son las características de las personas con signo del Caballo de Fuego?

El Instituto Confucio, nacido como una versión china del Instituto Cervantes o la Alianza Francesa, apunta que este signo se asocia con cualidades de vitalidad y dinamismo.

Las personas nacidas en el Año del Caballo también se caracterizan por ser:

Populares

Optimistas

Aventureras

Elocuentes

Impacientes

El zodiaco chino es una creencia basada en el temperamento de los animales que combina religión, filosofía, astrología y numerología chinas. En la antigüedad, se decía que, además de marcar el sino de las personas, controlaba también la cosecha anual e influía en la fortuna de toda la nación, según el TBC.

Los animales del zodiaco se consideran la mascota de cada Año Nuevo lunar en China. Esta vez, un caballo de peluche cuya boca se cosió al revés, transformando una sonrisa en un gesto compungido, se convirtió en uno de los fenómenos virales del inicio del ciclo y sus ventas se dispararon.

Nacieron en Año del Caballo figuras como el anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden (20 de noviembre de 1942), o la excanciller de Alemania Angela Merkel (17 de julio de 1954)